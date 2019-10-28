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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу вышла в элитный раунд квалификации ЧМ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победила команду Англии и вышла в элитный раунд квалификации чемпионата мира 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном матче соревнований в 4-й отборочной группе в итальянском Эболи подопечные Александр Савинцева переиграли англичан со счетом 5:2.

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В первой игре белорусы сыграли вничью с итальянцами — 3:3, а затем победили венгров 2:0.

Итоговое положение команд: Италия — 7 очков, Беларусь — 7, Венгрия — 3, Англия — 0.

Жеребьевка решающего раунда квалификации мирового первенства состоится 7 ноября. В него кроме белорусов и итальянцев вышли сборные Испании, Финляндии, Словении, Украины, Азербайджана, Словакии, Казахстана, Румынии, Сербии, Франции, России, Хорватии, Чехии и Португалии.

Финальная стадия 9-го чемпионата планеты по мини-футболу пройдет осенью 2020 года в Литве.

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