Сборная Беларуси по мини-футболу вышла в элитный раунд квалификации ЧМ

В заключительном матче соревнований в 4-й отборочной группе в итальянском Эболи подопечные Александр Савинцева переиграли англичан со счетом 5:2.

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В первой игре белорусы сыграли вничью с итальянцами — 3:3, а затем победили венгров 2:0.

Итоговое положение команд: Италия — 7 очков, Беларусь — 7, Венгрия — 3, Англия — 0.

Жеребьевка решающего раунда квалификации мирового первенства состоится 7 ноября. В него кроме белорусов и итальянцев вышли сборные Испании, Финляндии, Словении, Украины, Азербайджана, Словакии, Казахстана, Румынии, Сербии, Франции, России, Хорватии, Чехии и Португалии.