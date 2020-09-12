Самарское «Динамо» победило «Торпедо» в чемпионате России по мини-футболу
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самарское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России по
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самарское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» в матче первого тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 9:6 в пользу «Динамо». В составе «Динамо»
Результаты других встреч:
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 5:1;.
«Тюмень» — «Новая Генерация» (Сыктывкар) — 5:3;.
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Норильский Никель» (Норильск) — 3:3.