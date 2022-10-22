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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ обыграл «Охрану-Динамо» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу завершается программа 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Две встречи состоялись в Минске. В первой из них гомельский БЧ победил столичный клуб «Охрана-Динамо» с результатом 8:4. В составе гомельчан четыре раза отличился Максим Конов, голевой дубль оформил Артур Кандратович, который возглавил список лучших снайперов, забив 7 мячей. Матч минского «Динамо-БНТУ» и «Борисова-900» завершился вничью — 3:3.

Вчера четвертую викторию подряд одержал оршанский «Витэн», обыграв на своей площадке бронзового призера прошлого первенства «Минск» со счетом 5:3.

Матч между гомельским ВРЗ и чемпионом страны «Столицей» перенесен на 5 ноября. Это связано с участием минчан в квалификации Лиги чемпионов. На следующей неделе в косовской Приштине «Столица» сыграет в 6-й группе с польским клубом «Пяст» (25 октября), датским «Гентофте» (26 октября) и косовским «Личени» (28 октября).

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