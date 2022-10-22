Гомельский БЧ обыграл «Охрану-Динамо» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Две встречи состоялись в Минске. В первой из них гомельский БЧ победил столичный клуб «Охрана-Динамо» с результатом 8:4. В составе гомельчан четыре раза отличился Максим Конов, голевой дубль оформил Артур Кандратович, который возглавил список лучших снайперов, забив 7 мячей. Матч минского «Динамо-БНТУ» и «Борисова-900» завершился вничью — 3:3.

Вчера четвертую викторию подряд одержал оршанский «Витэн», обыграв на своей площадке бронзового призера прошлого первенства «Минск» со счетом 5:3.