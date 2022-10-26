«Столица» потерпела второе поражение в Лиге чемпионов по мини-футболу

Во втором туре соревнований 6-й квалификационной группы (путь В) в косовской Приштине подопечные Александра Чибисова уступили сегодня датскому «Гентофте» со счетом 3:4. Голевой дубль в составе проигравших оформил Павел Книга, еще один мяч забил Александр Умпирович.

Вчера минчане проиграли польскому клубу «Пяст» из Гливице с результатом 1:6 (гол у «Столицы» — Сергей Лавор). Чемпионы Дании в первом туре со счетом 3:4 уступили хозяину турнира косовскому «Личени», матчем с которым 28 октября чемпионы Беларуси завершат соревнования.

Положение команд сейчас таково: «Пяст» — 3 очка (1 матч), «Гентофте» — 3 (2), «Столица» — 0 (2), «Личени» — 0 (1).

Составы остальных квартетов пути В:

5 — «Мостар» (Босния и Герцеговина), «Эребру» (Швеция), «Лозница-Град» (Сербия), «Араз» (Нахичевань, Азербайджан);.

7 — «Жальгирис» (Каунас, Литва), «Эболи» (Италия), «Петров» (Елгава, Латвия), «Кампуксен Динамо» (Финляндия);.

8 — «Шкупи» (Северная Македония), «Хрудим» (Чехия), «Лученец» (Словакия), «Дифферданж» (Люксембург).

Из этих групп в элитный раунд выйдут только победители. Они присоединятся к 12 лучшим клубам пути А. Матчи элитного раунда, после которого определятся участники «Финала четырех», пройдут в ноябре.