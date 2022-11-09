«Победили наши болельщики». Кака — о матче с Черногорией, Игите и Лиге чемпионов

Источник: КФФ

— Кака, ваши впечатления от матча?

— Думаю, сегодня победили наши болельщики. Они получили море удовольствия. Поздравляю ребят, все что они могли — они дали. Горжусь командой. Наш первый принцип — дать максимум.

Если говорить о тех, кто мало играл или вообще не играл раньше за сборную. Они чуть поднялись в этой игре по уровню. Они выполнили свою задачу.

— Как вы оцените игру Байдуллы, который заменил в этом матче Игиту?

— Многие писали, что Игита получал травму на предматчевой тренировке, но это не так. Он изначально был травмирован, он просто не успел восстановиться. Мы решили им не рисковать. Байдулла во второй раз сыграл на ноль, он показал надежную игру. В этом матче он сделал два уверенных шага по направлению к сборной.

— Каково состояние травмированных — Эдсона, Нургожина, Игиты? Успеет ли они восстановиться к Элитному раунду Лиги чемпионов?

— Нургожин еще не успел восстановиться. У Эдсона идет процесс восстановления. Он все ближе к общей группе. Игита принимает лечение. Думаю, Нургожин, скорее всего, пропустит Элитный раунд. Фернандиньо? Он тоже не сыграет на этой стадии.