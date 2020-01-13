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23:18 (мск), источник: Матч ТВ

Макгрегор не дрался 470 дней. В какой он форме?

Утром 19 января на турнире UFC 246 Конор Макгрегор проведет бой против Дональда Серроне. Рассказываем, почему никто не верит в американца, зачем Конор поднялся в полусредний вес и при чем тут Хабиб и Тони Фергюсон.

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2019 ГОД: У СЕРРОНЕ ЧЕТЫРЕ БОЯ В UFC, У КОНОРА — ДРАКА СО СТАРИКОМ В ПАБЕ

Перерыв длиннее в карьере Макгрегора случался лишь один раз: с декабря 2008-го по октябрь 2010-го (в эти 666 дней Конор жил на пособие по безработице и пахал в зале).

470 дней после боя с Хабибом Макгрегор провел значительно веселее и разнообразнее: пресс-конференции, виски, твиттер, удар старика в баре.

Серроне за это время выходил в клетку пять раз. Бой с Макгрегором станет для Дональда шестым за 435 дней. В среднем американец дерется каждые 72 дня. Два последних боя он разгромно проиграл Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. В марте ему исполнилось 37 лет.

Бой пройдет в категории 77 килограммов, Макгрегор и Серроне не гоняют вес.

Серроне провел в полусреднем весе десять из 33-х боев в UFC. Американец поднялся в 77 килограммов в 2015-м после поражения от Дос Аньоса, но не преуспел, одержав лишь шесть побед. Весь 2019 год Серроне укладывался в 70 килограммов, и не сказать, что выглядел на взвешивании хорошо. Особенно по сравнению, например, с Джастином Гэтжи.

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Весогонка перед боем с Макгрегором будет минимальной. По словам самого Серроне, он весит примерно на три килограмма выше нормы — чуть больше 80.

Макгрегор дрался в полусреднем весе два раза в карьере — против Нэйта Диаза. Именно в категории до 77 кг Конор проиграл первый бой в UFC, именно тогда бросилось в глаза, что у ирландца возникают проблемы с выносливостью. При этом один из тренеров Макгрегора Сергей Пикульский четыре года назад говорил, что 76−77 килограммов — это обычный вес Конора. Сейчас Макгрегор выглядит мощно.

Вид спереди:

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Вид сзади:

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Что настораживает: в видео, опубликованном командой Макгрегора, ирландец не такой резкий и чувствительный, каким его привыкли видеть:

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КОНОР ХОЧЕТ ВЫЙТИ НА ЗАМЕНУ В БОЮ ХАБИБ — ФЕРГЮСОН, UFC ДАСТ МАКГРЕГОРУ ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Хабиб против Тони Фергюсона в апреле — главная причина, почему Макгрегор и Серроне подерутся в 77 килограммах. «Какой смысл сейчас гонять до 155 фунтов? Если у них что-то пойдет не по плану, я буду готов выйти на замену в этом поединке», — говорит Макгрегор. Бой Хабиба и Фергюсона, напомним, срывался уже четыре раза.

Если Хабиб с Фергюсоном все-таки окажутся в октагоне, следующим претендентом на титул в случае победы над Серроне будет именно Макгрегор — об этом уже объявил президент UFC Дэна Уайт. Кроме того, ирландец хочет боя с Хорхе Масвидалем.

В Серроне никто не верит, букмекеры называют Макгрегора явным фаворитом.

В своем 50-м в карьере и в 35-м в UFC бою 36-летний Серроне заработает самый большой гонорар в жизни: 2 миллиона долларов. Гонорар Макгрегора — 5 миллионов.

На победу Серроне дают коэффициент 3,25. Американец считается андердогом в своем седьмом бою подряд, но так низко его шансы не оценивали никогда. Американский канал ESPN анонсировал будущий поединок как возвращение Макгрегора, но даже не упомянул, с кем ирландец будет драться.

Гэтжи и Масвидаль предсказывают Серроне поражение в первых двух раундах, Жорж Сен-Пьер советует ему работать в партере. И это похоже на идеальный геймплан: у Серроне действительно сильный грэпплинг.

Впрочем, Макгрегор много работал над защитой от борьбы во время подготовки к бою против Хабиба — и продолжает шлифовать ее по сей день:

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Президент UFC Дана Уайт призывает проявить уважение к Серроне: «Люди забыли, что он уже был на серии из двух поражений, после чего возвращался и выдавал невероятное победное шествие».

Впрочем, Уайт будет последним человеком, кого обрадует победа Ковбоя: она превратит в пепел афишу реванша Хабиб vs Конор.

Александр Лютиков

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