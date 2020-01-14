«Я пил, когда готовился к Хабибу. Просто хотел этот яд». Откровения Макгрегора
Ирландец дал большое и честное интервью перед UFC 246 — о возвращении, Хабибе, России, алкоголе, деньгах и боксе.
Ирландец дал большое и честное интервью перед UFC 246 — о возвращении, Хабибе, России, алкоголе, деньгах и боксе.
UFC врывается в 2020-й год с козырей. На первом же номерном турнире, 18 января в
— Я всегда знал, что вернусь в бои. Я просто люблю этот бизнес. Я вовлечен во много разных
— Я всегда говорил, что подрался бы с ним. У него есть имя, у нас с ним есть своя небольшая история взаимоотношений. Я его уважаю, он провел очень много боев. Он тоже семейный человек, живет с бабушкой, я это уважаю. У нас с ним будет очень хороший бой. Я знаю,
— Реванш с ним в Москве? Я бы очень хотел этого боя. Это должно случиться. И обязано случится. Я же был в Москве недавно. Это было круто, Москва — отличное место, Россия — отличное место. Я должен сказать, что я впечатлен. Видел, сколько было людей там, моих фанов? Я под огромным впечатлением. Там вообще очень хорошие люди. Грязь, которую я говорил о Хабибе — это были не просто слова. Точнее эти слова были сказаны не просто так, к ним привели действия. Например, ситуация с Артемом Лобовым. Люди могут подумать, что я это все начал, но это не так. И это стало очень личным. Но перед реваншем мне надо будет об этом забыть и вспомнить про главное. Про наши навыки в октагоне. У него очень специфический стиль. У меня тоже. Я буду фокусироваться только на этом.
— В последний раз я пил пару месяцев назад, или
— За бой с Серроне у меня будет хороший чек. Наверное, самый большой за всю мою карьеру в смешанных единоборствах. Оцениваю его в 80 миллионов долларов. У нас есть Австралия, Канада, Англия и Ирландия. С Хабибом я заработал 50 с небольшим. К 35 годам я стану миллиардером. Пока мне до этого довольно далеко, но я доберусь до этой цифры. Меня это вдохновляет. Я знаю, как это сделать. И бои — не тот путь, через который я к ней доберусь.
— Он должен состояться. И все будет иначе, не бывает двух одинаковых боев. Я и в первом бою смотрелся превосходно. Я же отлично смотрелся! Я проиграл, потому что готовился к оборонительному сопернику, но он начал меня прессовать во второй половине боя, я немного подсел. Но он — великий боксер, великий ветеран, 50 побед в профи и прекрасная любительская карьера. Реванш должен состояться, может, даже в этом году. Ты никогда не знаешь, что будет. Команда Флойда и Showtime — отличные партнеры по бизнесу. С ними приятно работать. Но даже если боя не будет, я могу драться по боксу и не с ним. Есть предложение подраться с Мэнни Пакиао. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший. Я бы мог боксировать с Поли Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу.
Конор Макгрегор vs Дональд Серроне
UFC 246,
19 января, начало боя — ориентировочно в 08.00 (мск).
Прямая трансляция — REN TV.
Михаил Потапов