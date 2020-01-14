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09:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я пил, когда готовился к Хабибу. Просто хотел этот яд». Откровения Макгрегора

Ирландец дал большое и честное интервью перед UFC 246 — о возвращении, Хабибе, России, алкоголе, деньгах и боксе.

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UFC врывается в 2020-й год с козырей. На первом же номерном турнире, 18 января в Лас-Вегасе подерется Конор Макгрегор. Соперник — Дональд «Ковбой» Серроне. За неделю до боя он пообщался с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани и рассказал ему много интересного. В том числе он признал, что перегнул палку в оскорблениях Хабиба Нурмагомедова и его семьи. Также 31-летний ирландец заявил о намерении подраться с Мэнни Пакиао и стать чемпионом мира по боксу. Это был немного другой Конор: серьезный, спокойный, без мата. Возможно, потому что не употребляет алкоголь уже несколько месяцев. Главные цитаты Конора из интервью Хельвани — в обзоре «СЭ».

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О возвращении

— Я всегда знал, что вернусь в бои. Я просто люблю этот бизнес. Я вовлечен во много разных бизнес-процессов, так? Но этот ни с чем не сравним. Я обожаю бои. Меня мотивирует любовь к этому делу. Я в лучшей форме, чем когда-либо. Все говорят, что хотят увидеть старого Конора. Конора 2015 или 2016 года, но это будет новый Конор, лучше, чем когда-либо раньше. 2019 год был годом учебы. Я извлек много уроков из него. Я подвел людей, я извинился. Но сейчас я вернулся сильнее, чем прежде. Еще меня очень мотивируют мои дети. Они положительно повлияли на меня и мою карьеру. Они появились в очень правильное время. Я просто счастлив, что все у меня сложилось именно так, как сложилось.

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О Серроне

— Я всегда говорил, что подрался бы с ним. У него есть имя, у нас с ним есть своя небольшая история взаимоотношений. Я его уважаю, он провел очень много боев. Он тоже семейный человек, живет с бабушкой, я это уважаю. У нас с ним будет очень хороший бой. Я знаю, кому-то кажется, что я принял неправильное решение, согласившись драться с ним, но для меня на этом этапе это идеальный бой. Я собираюсь сверкать 18 января, показать магию, как я делал много раз раньше. Сейчас мой вес — 72 килограмма с небольшим. Я мог бы похудеть до 70 килограммов и побить Серроне, но не думаю, что он будет хорошо выглядеть в этом весе. Его вес — это 77 килограммов. Я побью его в любом весе, даже если буду болен.

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О Хабибе

— Реванш с ним в Москве? Я бы очень хотел этого боя. Это должно случиться. И обязано случится. Я же был в Москве недавно. Это было круто, Москва — отличное место, Россия — отличное место. Я должен сказать, что я впечатлен. Видел, сколько было людей там, моих фанов? Я под огромным впечатлением. Там вообще очень хорошие люди. Грязь, которую я говорил о Хабибе — это были не просто слова. Точнее эти слова были сказаны не просто так, к ним привели действия. Например, ситуация с Артемом Лобовым. Люди могут подумать, что я это все начал, но это не так. И это стало очень личным. Но перед реваншем мне надо будет об этом забыть и вспомнить про главное. Про наши навыки в октагоне. У него очень специфический стиль. У меня тоже. Я буду фокусироваться только на этом. Какие-то вещи я, возможно, лишние сказал, но слушай, что было то было. Таков наш бизнес. Так получилось.

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Об алкоголе

— В последний раз я пил пару месяцев назад, или три-четыре. Во время подготовки к бою с Хабибом тоже пил. Зачем? Не знаю, просто хотел этот яд. Были люди, спрятавшиеся в отеле, которым я звонил и звал на бой. Они выходили в спортзал и дрались, я был без шлема. Потом уходил и праздновал, снова возвращался через три дня. Перед боем с Хабибом я вел образ жизни, который не должен был вести. Но это в прошлом.

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О деньгах

— За бой с Серроне у меня будет хороший чек. Наверное, самый большой за всю мою карьеру в смешанных единоборствах. Оцениваю его в 80 миллионов долларов. У нас есть Австралия, Канада, Англия и Ирландия. С Хабибом я заработал 50 с небольшим. К 35 годам я стану миллиардером. Пока мне до этого довольно далеко, но я доберусь до этой цифры. Меня это вдохновляет. Я знаю, как это сделать. И бои — не тот путь, через который я к ней доберусь.

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О реванше с Флойдом

— Он должен состояться. И все будет иначе, не бывает двух одинаковых боев. Я и в первом бою смотрелся превосходно. Я же отлично смотрелся! Я проиграл, потому что готовился к оборонительному сопернику, но он начал меня прессовать во второй половине боя, я немного подсел. Но он — великий боксер, великий ветеран, 50 побед в профи и прекрасная любительская карьера. Реванш должен состояться, может, даже в этом году. Ты никогда не знаешь, что будет. Команда Флойда и Showtime — отличные партнеры по бизнесу. С ними приятно работать. Но даже если боя не будет, я могу драться по боксу и не с ним. Есть предложение подраться с Мэнни Пакиао. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший. Я бы мог боксировать с Поли Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу.

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Конор Макгрегор vs Дональд Серроне

UFC 246, Лас-Вегас, T-Mobile Arena.

19 января, начало боя — ориентировочно в 08.00 (мск).

Прямая трансляция — REN TV.

Михаил Потапов

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