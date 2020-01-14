«Я пил, когда готовился к Хабибу. Просто хотел этот яд». Откровения Макгрегора

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UFC врывается в 2020-й год с козырей. На первом же номерном турнире, 18 января в Лас-Вегасе подерется Конор Макгрегор. Соперник — Дональд «Ковбой» Серроне. За неделю до боя он пообщался с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани и рассказал ему много интересного. В том числе он признал, что перегнул палку в оскорблениях Хабиба Нурмагомедова и его семьи. Также 31-летний ирландец заявил о намерении подраться с Мэнни Пакиао и стать чемпионом мира по боксу. Это был немного другой Конор: серьезный, спокойный, без мата. Возможно, потому что не употребляет алкоголь уже несколько месяцев. Главные цитаты Конора из интервью Хельвани — в обзоре «СЭ».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0lzbKIwLc8k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О возвращении

— Я всегда знал, что вернусь в бои. Я просто люблю этот бизнес. Я вовлечен во много разных бизнес-процессов, так? Но этот ни с чем не сравним. Я обожаю бои. Меня мотивирует любовь к этому делу. Я в лучшей форме, чем когда-либо. Все говорят, что хотят увидеть старого Конора. Конора 2015 или 2016 года, но это будет новый Конор, лучше, чем когда-либо раньше. 2019 год был годом учебы. Я извлек много уроков из него. Я подвел людей, я извинился. Но сейчас я вернулся сильнее, чем прежде. Еще меня очень мотивируют мои дети. Они положительно повлияли на меня и мою карьеру. Они появились в очень правильное время. Я просто счастлив, что все у меня сложилось именно так, как сложилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7NcvpoJE6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7NcvpoJE6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7NcvpoJE6l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-12T06:49:48+00:00">11 Янв 2020 в 10:49 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О Серроне

— Я всегда говорил, что подрался бы с ним. У него есть имя, у нас с ним есть своя небольшая история взаимоотношений. Я его уважаю, он провел очень много боев. Он тоже семейный человек, живет с бабушкой, я это уважаю. У нас с ним будет очень хороший бой. Я знаю, кому-то кажется, что я принял неправильное решение, согласившись драться с ним, но для меня на этом этапе это идеальный бой. Я собираюсь сверкать 18 января, показать магию, как я делал много раз раньше. Сейчас мой вес — 72 килограмма с небольшим. Я мог бы похудеть до 70 килограммов и побить Серроне, но не думаю, что он будет хорошо выглядеть в этом весе. Его вес — это 77 килограммов. Я побью его в любом весе, даже если буду болен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7K-SQOpnW3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7K-SQOpnW3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7K-SQOpnW3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-11T07:45:10+00:00">10 Янв 2020 в 11:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О Хабибе

— Реванш с ним в Москве? Я бы очень хотел этого боя. Это должно случиться. И обязано случится. Я же был в Москве недавно. Это было круто, Москва — отличное место, Россия — отличное место. Я должен сказать, что я впечатлен. Видел, сколько было людей там, моих фанов? Я под огромным впечатлением. Там вообще очень хорошие люди. Грязь, которую я говорил о Хабибе — это были не просто слова. Точнее эти слова были сказаны не просто так, к ним привели действия. Например, ситуация с Артемом Лобовым. Люди могут подумать, что я это все начал, но это не так. И это стало очень личным. Но перед реваншем мне надо будет об этом забыть и вспомнить про главное. Про наши навыки в октагоне. У него очень специфический стиль. У меня тоже. Я буду фокусироваться только на этом. Какие-то вещи я, возможно, лишние сказал, но слушай, что было то было. Таков наш бизнес. Так получилось.

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Об алкоголе

— В последний раз я пил пару месяцев назад, или три-четыре. Во время подготовки к бою с Хабибом тоже пил. Зачем? Не знаю, просто хотел этот яд. Были люди, спрятавшиеся в отеле, которым я звонил и звал на бой. Они выходили в спортзал и дрались, я был без шлема. Потом уходил и праздновал, снова возвращался через три дня. Перед боем с Хабибом я вел образ жизни, который не должен был вести. Но это в прошлом.

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О деньгах

— За бой с Серроне у меня будет хороший чек. Наверное, самый большой за всю мою карьеру в смешанных единоборствах. Оцениваю его в 80 миллионов долларов. У нас есть Австралия, Канада, Англия и Ирландия. С Хабибом я заработал 50 с небольшим. К 35 годам я стану миллиардером. Пока мне до этого довольно далеко, но я доберусь до этой цифры. Меня это вдохновляет. Я знаю, как это сделать. И бои — не тот путь, через который я к ней доберусь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5a2kEzJP5p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5a2kEzJP5p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5a2kEzJP5p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-28T18:42:45+00:00">28 Ноя 2019 в 10:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О реванше с Флойдом

— Он должен состояться. И все будет иначе, не бывает двух одинаковых боев. Я и в первом бою смотрелся превосходно. Я же отлично смотрелся! Я проиграл, потому что готовился к оборонительному сопернику, но он начал меня прессовать во второй половине боя, я немного подсел. Но он — великий боксер, великий ветеран, 50 побед в профи и прекрасная любительская карьера. Реванш должен состояться, может, даже в этом году. Ты никогда не знаешь, что будет. Команда Флойда и Showtime — отличные партнеры по бизнесу. С ними приятно работать. Но даже если боя не будет, я могу драться по боксу и не с ним. Есть предложение подраться с Мэнни Пакиао. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший. Я бы мог боксировать с Поли Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gvdZqhH1WeM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конор Макгрегор vs Дональд Серроне

UFC 246, Лас-Вегас, T-Mobile Arena.

19 января, начало боя — ориентировочно в 08.00 (мск).

Прямая трансляция — REN TV.