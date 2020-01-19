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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Говорят, что бой Конор — Серроне — договорняк. Разбираем нокаут и объясняем, почему это не так

Макгрегор пытался пробить Хабибу такой же хайкик.

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Конор очень эпично вернулся: на UFC 246 в Лас-Вегасе он нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На пресс-конференции после турнира президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что дальше для Макгрегора — бой с Хабибом. При этом реванш против ирландца анонсировал еще и Флойд Мэйвезер.

Но пока все разбираются в следующих соперниках Конора, Нэйт Диас и соцсети бушуют, что поединок против Ковбоя куплен.

Но если внимательно пересмотреть эти 40 секунд, то будет все меньше оснований согласиться с Диасом. В логике боя нет вообще ничего удивительного.

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Серроне говорил, что волнуется перед выходом в клетку — Хабиб назвал это «мышлением очкошника». Естественно, что перед боем с Макгрегором мандраж еще больше. Конор мощнее всего проводит первый раунд — у него это сильная сторона, у Дональда — слабая.

Поэтому с первой секунды ирландец обескуражил сокращением расстояния (этого от него сложно ожидать — он всегда работает на дистанции, а тут пошел в клинч).

Нанес три удара плечами — и разбил нос сопернику.

Источник: AP 2020

Разорвал дистанцию, заблокировал удар и поджимал к клетке.

На 20-й секунде пробил левый хайкик.

Источник: AP 2020

Точно такой же эпизод был в бою с Хабибом, только на 12-й секунде. Конор поддавливал и пробил ногой в голову. Разница в том, что Нурмагомедов успешно этот выстрел заблокировал, а Серроне поймал удар челюстью.

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Колено — абсолютно актуальное при сопернике в нокдауне у клетки. После чего Конор заходит слева — оттуда по нему сложнее попасть, оттуда ему удобнее работать левой рукой.

Источник: AFP 2020

Добивание в партере. Опять же — акцентированные удары левой.

Источник: AP 2020

Победа Конора — хороший тайминг, домашние заготовки и работа исходя из своей сильной стороны и слабой стороны соперника. Но, конечно, гораздо проще поверить в теорию заговора.

Ведь каждая победа Конора — договорняк.

Мендес, Альдо и Альварес — Макгрегора обвиняли в купленных боях в трех титульниках из четырех

Про покупные бои Конора говорят с 2014 года (в UFC он попал в 2013-м). Тогда он впервые нокаутировал топового соперника, разобравшись за 106 секунд с Дастином Порье. Через один бой у Макгрегора был поединок за временный титул — против Чеда Мендеса. И это — первый случай, когда ирландца начали подозревать не только в соцсетях.

«Это фальшивый бой. Мы превращаемся в рестлинг. Мне очень жаль», — сказал Вандерлей Силва. Пообещал предоставить доказательства, но потом извинился.

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Макгрегор — Ковбой
Все про бой

Конора обвинили в договорняке против бойца, который готовился всего 2 недели и просто вышел на замену, чтобы спасти турнир. Аргументы: борец Мендес вместо контроля в партере попробовал выйти на удушающий, не уничтожал Макгрегора на земле, а потом упал от одного удара в печень.

Все так, но:

• Выход на сабмишен — это попытка скорее закончить бой, зная, что дальше у тебя может не хватит функционалки, ведь ты готовился две недели.

• Отсутствие большого количества ударов в партере — по той же причине. Тратить силы и сдыхать раньше времени?

• Невероятно, но факт: от ударов в печень действительно падают.

После Мендеса был Жозе Альдо, который упал за 13 секунд. И снова обвинения. Но правда ли боец, который доминировал в полулегком весе 10 лет и наслушался много дерьма от соперника, способен сдать? И если да, то почему так — наглухо и нокаутом?

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«Этот бой не может быть договорным. Мой папа учил меня жить честно. Я никогда не продам себя», — отвечал Альдо.

Потом у Конора был наконец-то настоящий бой — когда он проиграл Нэйту Диасу. Если Макгрегора побеждают, значит, все было честно, в противном случае — нет. Правда, странно, что бойца с легендарным наследием (Альдо) можно подкупить, а не заботящегося о рекорде (Диаса) нет.

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К счастью для Конора, к реваншу против Нэйта до судей боя дошел транш, поэтому он победил решением большинства. Совершенно не важно, что он несколько раз при этом ронял Диаса и сам не падал в кровавых разменах.

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Бой за титул легкого веса против Эдди Альвареса — самый громкий повод обвинить Конора в договорняке. Слишком сладкий сценарий: Макгрегор стал первым в истории одновременным чемпионом в двух дивизионах, а Альварес за этим наблюдал, пока не оказался в нокауте во втором раунде.

Действительно, с виду Эдди был пассивен. 12 точных попаданий за 8 минут боя должны в этом якобы убедить, но статистика поспорит:

• Альварес всего нанес 46 ударов, то есть процент точности — 26. Каждый четвертый удар в цель — не так плохо. Плюс проблема не только в Эдди: Конор не из тех ребят, которые привыкли блокировать удары головой.

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• Конор нанес 90 ударов (40 дошли до цели). То есть перебил соперника ровно в два раза с процентом точности 44. При этом Макгрегор постоянно шел вперед, попадал даже на контратаках (уклон-удар), и как боец он быстрее — потому что пришел из полулегкого веса.

• Из 90 ударов Конора 12 были нанесены в партере во время добивания. То есть на дистанции 78−46 в его пользу — а это не много.

Хабиб тогда написал, что за Альвареса и весь главный бой UFC 205 стыдно. В октябре 2018-го Нурмагомедов показал, как сделать так, чтобы за мейн ивент и чемпиона дивизиона не было стыдно. Главное, повторить это в реванше.

Алексей Сафонов

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