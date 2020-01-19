Говорят, что бой Конор — Серроне — договорняк. Разбираем нокаут и объясняем, почему это не так
Макгрегор пытался пробить Хабибу такой же хайкик.
Макгрегор пытался пробить Хабибу такой же хайкик.
Конор очень эпично вернулся: на UFC 246 в
Но пока все разбираются в следующих соперниках Конора, Нэйт Диас и соцсети бушуют, что поединок против Ковбоя куплен.
Но если внимательно пересмотреть эти 40 секунд, то будет все меньше оснований согласиться с Диасом. В логике боя нет вообще ничего удивительного.
Серроне говорил, что волнуется перед выходом в клетку — Хабиб назвал это «мышлением очкошника». Естественно, что перед боем с Макгрегором мандраж еще больше. Конор мощнее всего проводит первый раунд — у него это сильная сторона, у Дональда — слабая.
Поэтому с первой секунды ирландец обескуражил сокращением расстояния (этого от него сложно ожидать — он всегда работает на дистанции, а тут пошел в клинч).
Нанес три удара плечами — и разбил нос сопернику.
Разорвал дистанцию, заблокировал удар и поджимал к клетке.
На 20-й секунде пробил левый хайкик.
Точно такой же эпизод был в бою с Хабибом, только на 12-й секунде. Конор поддавливал и пробил ногой в голову. Разница в том, что Нурмагомедов успешно этот выстрел заблокировал, а Серроне поймал удар челюстью.
Колено — абсолютно актуальное при сопернике в нокдауне у клетки. После чего Конор заходит слева — оттуда по нему сложнее попасть, оттуда ему удобнее работать левой рукой.
Добивание в партере. Опять же — акцентированные удары левой.
Победа Конора — хороший тайминг, домашние заготовки и работа исходя из своей сильной стороны и слабой стороны соперника. Но, конечно, гораздо проще поверить в теорию заговора.
Ведь каждая победа Конора — договорняк.
Про покупные бои Конора говорят с 2014 года (в UFC он попал в 2013-м). Тогда он впервые нокаутировал топового соперника, разобравшись за 106 секунд с Дастином Порье. Через один бой у Макгрегора был поединок за временный титул — против Чеда Мендеса. И это — первый случай, когда ирландца начали подозревать не только в соцсетях.
«Это фальшивый бой. Мы превращаемся в рестлинг. Мне очень жаль», — сказал Вандерлей Силва. Пообещал предоставить доказательства, но потом извинился.
Конора обвинили в договорняке против бойца, который готовился всего 2 недели и просто вышел на замену, чтобы спасти турнир. Аргументы: борец Мендес вместо контроля в партере попробовал выйти на удушающий, не уничтожал Макгрегора на земле, а потом упал от одного удара в печень.
Все так, но:
• Выход на сабмишен — это попытка скорее закончить бой, зная, что дальше у тебя может не хватит функционалки, ведь ты готовился две недели.
• Отсутствие большого количества ударов в партере — по той же причине. Тратить силы и сдыхать раньше времени?
• Невероятно, но факт: от ударов в печень действительно падают.
После Мендеса был Жозе Альдо, который упал за 13 секунд. И снова обвинения. Но правда ли боец, который доминировал в полулегком весе 10 лет и наслушался много дерьма от соперника, способен сдать? И если да, то почему так — наглухо и нокаутом?
«Этот бой не может быть договорным. Мой папа учил меня жить честно. Я никогда не продам себя», — отвечал Альдо.
Потом у Конора был
К счастью для Конора, к реваншу против Нэйта до судей боя дошел транш, поэтому он победил решением большинства. Совершенно не важно, что он несколько раз при этом ронял Диаса и сам не падал в кровавых разменах.
Бой за титул легкого веса против Эдди Альвареса — самый громкий повод обвинить Конора в договорняке. Слишком сладкий сценарий: Макгрегор стал первым в истории одновременным чемпионом в двух дивизионах, а Альварес за этим наблюдал, пока не оказался в нокауте во втором раунде.
Действительно, с виду Эдди был пассивен. 12 точных попаданий за 8 минут боя должны в этом якобы убедить, но статистика поспорит:
• Альварес всего нанес 46 ударов, то есть процент точности — 26. Каждый четвертый удар в цель — не так плохо. Плюс проблема не только в Эдди: Конор не из тех ребят, которые привыкли блокировать удары головой.
• Конор нанес 90 ударов (40 дошли до цели). То есть перебил соперника ровно в два раза с процентом точности 44. При этом Макгрегор постоянно шел вперед, попадал даже на контратаках (уклон-удар), и как боец он быстрее — потому что пришел из полулегкого веса.
• Из 90 ударов Конора 12 были нанесены в партере во время добивания. То есть на дистанции 78−46 в его пользу — а это не много.
Хабиб тогда написал, что за Альвареса и весь главный бой UFC 205 стыдно. В октябре 2018-го Нурмагомедов показал, как сделать так, чтобы за мейн ивент и чемпиона дивизиона не было стыдно. Главное, повторить это в реванше.
Алексей Сафонов