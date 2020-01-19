«Сколько денег ему ещё нужно!?» Макгрегор объясняет, как может сорваться реванш с Хабибом

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Зелёные шорты в цвет ирландского флага и бойцовские перчатки сменились на фирменный костюм и дорогие часы — на пресс-конференции после UFC 246 одетый с иголочки Конор Макгрегор предстал перед журналистами, чтобы выдать свежую порцию любопытных заявлений.

Макгрегор — Ковбой Все про бой

«40 секунд на победу? Всё так и планировалось. Я вышел заряженным и сразу вложился в удар с левой. А то, что он не дошёл до цели, можно объяснить 15-месячным простоем… Ведь я знал, что Ковбой любит наклонять голову влево! Мои удары плечом… Знаете, так называемые эксперты говорят, что у меня в арсенале лишь левая рука. Теперь будут говорить, что у меня не только левая рука, но и левое плечо. Вся их аналитика так поверхностна и невежественна. Она неуважительна по отношению ко мне… Да, удар плечом хорош как клинч-приём, и я решил применить его. Ведь на спаррингах я не раз прибегал к нему», — отметил Конор, добавив, что ему было крайне комфортно в полусреднем дивизионе.

«Наверное, мне помогло отсутствие весогонки. Я даже доедал до 170 фунтов и спокойно мог сделать 155 в прошлую пятницу. Алду, Мендес — я терял сознание, сжигая килограммы, а сегодня я чувствовал большую энергию. Я прошёл этот лагерь без диетолога. Ковбою было потяжелее».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7fX_xCJ5Bs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7fX_xCJ5Bs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7fX_xCJ5Bs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Europe (@ufceurope)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-19T05:54:38+00:00">18 Янв 2020 в 9:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Макгрегор прокомментировал решающий хайкик, который и принёс ему победу на UFC 246.

«Для меня рекорд Ковбоя по хайкик-нокаутам был равноценен чемпионскому титулу. Дональд потрясающе готовит эти удары, вот только при этом у него возникает большое количество пробелов. Он наклоняет голову, начинает терять позицию — я это всё использовал. Но, признаюсь, мне чертовски хотелось достать его именно этим ударом», — не скрывал эмоций Ноториус.

Был восхищён Печально Известный и бабушкой соперника, которая после сокрушительного поражения внука нашла в себе силы обнять Конора.

Бабушка Ковбоя — замечательная женщина. Она пришла на турнир и смотрела все поединки, от предварительного карда до поединка Серроне. Когда она меня обняла, мы выразили друг другу уважение. Дональд — достойный уважения человек и семьянин, которого окружают не менее достойные люди. Конор Макгрегор

Не обошёл стороной ирландец и следующий бой Хабиба Нурмагомедова, который 19 апреля будет защищать титул от Тони Фергюсона, за плечами которого серия из 12 побед.

«Всё равно, кто выиграет: мне нужен титул. Если никто не травмируется и я не выйду на замену — не беда, я проведу поединок с другим оппонентом. Сейчас я отмечу победу и переведу дух, а потом обсужу с руководством промоушена своё будущее. Но реванш с Нурмагомедовым — это личное. Я лучше подготовлюсь, и это будет шикарная дуэль. Но если будет Тони — окей, он тоже достойный оппонент.

Может ли Фергюсон победить Хабиба? Знаете, всё может произойти. Правда! Тони неуклюж, он очень странный парень, постоянно вытворяющий множество необычных трюков, — отдал должное американцу Ноториус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7fYzY_nQ6y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7fYzY_nQ6y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7fYzY_nQ6y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MMA Junkie (@mmajunkiedotcom)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-19T06:01:41+00:00">18 Янв 2020 в 10:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну и куда пресс-конференция Макгрегора без колкостей в адрес россиянина? Похоже, Конор действительно одержим местью и жаждет суперрематча именно в России.

Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько денег ещё ему нужно?! Я люблю Россию. Мне нравится русский народ — да я больше русский, чем Хабиб. Недавно я был в Москве — что там за люди! Они испытывают настоящую страсть к ММА. Там получится сценарий из фильма «Рокки» Конор Макгрегор

Понимаю, что Дэна любит Лас-Вегас… Лондон? Если где и драться в Европе, то ни в какой не Великобритании, а в Москве или моей родной Ирландии!" — поставил подобие ультиматума экс-чемпион в двух весовых, заметив, что даже готов наведаться в Дагестан.

Напоследок Макгрегор обратил внимание на главных действующих лиц полусреднего веса, параллельно оскорбив менеджера Хабиба и ряда других бойцов UFC Али Абдель-Азиза.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzzGJv1Iz6Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzzGJv1Iz6Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzzGJv1Iz6Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-12T01:32:22+00:00">11 Июл 2019 в 6:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Масвидаль выглядел странно в том халате. Я не против забрать его BMF-титул. Мне он не очень нравится, но сойдёт. “Твиттер” Усмана взломали и написали в мой адрес оскорбления? Крайне скептически отношусь к таким новостям. Не думаю, что это был взлом странички Камару: от крысёныша Али можно чего угодно ждать! Он пишет с “твиттеров” Сехудо, Эдгара, других аккаунтов своих клиентов… Чудаки, но всё же желаю им всего наилучшего», — подытожил Макгрегор, крайне расплывчато ответив на возможность перехода в бокс ради поединков с Флойдом Мэйвезером и Мэнни Пакьяо, в то же время вновь намекнув на завершение трилогии с Нейтом Диазом.