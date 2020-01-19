«Сколько денег ему ещё нужно!?» Макгрегор объясняет, как может сорваться реванш с Хабибом
Разговор с бабушкой Серроне, личное дело с Нурмагомедовым и много любви к России — о чём говорил Конор после грандиозного возвращения.
Разговор с бабушкой Серроне, личное дело с Нурмагомедовым и много любви к России — о чём говорил Конор после грандиозного возвращения.
Зелёные шорты в цвет ирландского флага и бойцовские перчатки сменились на фирменный костюм и дорогие часы — на
«40 секунд на победу? Всё так и планировалось. Я вышел заряженным и сразу вложился в удар с левой. А то, что он не дошёл до цели, можно объяснить 15-месячным простоем… Ведь я знал, что Ковбой любит наклонять голову влево! Мои удары плечом… Знаете, так называемые эксперты говорят, что у меня в арсенале лишь левая рука. Теперь будут говорить, что у меня не только левая рука, но и левое плечо. Вся их аналитика так поверхностна и невежественна. Она неуважительна по отношению ко мне… Да, удар плечом хорош как
«Наверное, мне помогло отсутствие весогонки. Я даже доедал до 170 фунтов и спокойно мог сделать 155 в прошлую пятницу. Алду, Мендес — я терял сознание, сжигая килограммы, а сегодня я чувствовал большую энергию. Я прошёл этот лагерь без диетолога. Ковбою было потяжелее».
Также Макгрегор прокомментировал решающий хайкик, который и принёс ему победу на UFC 246.
«Для меня рекорд Ковбоя по
Был восхищён Печально Известный и бабушкой соперника, которая после сокрушительного поражения внука нашла в себе силы обнять Конора.
Бабушка Ковбоя — замечательная женщина. Она пришла на турнир и смотрела все поединки, от предварительного карда до поединка Серроне. Когда она меня обняла, мы выразили друг другу уважение. Дональд — достойный уважения человек и семьянин, которого окружают не менее достойные люди.
Не обошёл стороной ирландец и следующий бой Хабиба Нурмагомедова, который 19 апреля будет защищать титул от Тони Фергюсона, за плечами которого серия из 12 побед.
«Всё равно, кто выиграет: мне нужен титул. Если никто не травмируется и я не выйду на замену — не беда, я проведу поединок с другим оппонентом. Сейчас я отмечу победу и переведу дух, а потом обсужу с руководством промоушена своё будущее. Но реванш с Нурмагомедовым — это личное. Я лучше подготовлюсь, и это будет шикарная дуэль. Но если будет Тони — окей, он тоже достойный оппонент.
Может ли Фергюсон победить Хабиба? Знаете, всё может произойти. Правда! Тони неуклюж, он очень странный парень, постоянно вытворяющий множество необычных трюков, — отдал должное американцу Ноториус.
Ну и куда
Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько денег ещё ему нужно?! Я люблю Россию. Мне нравится русский народ — да я больше русский, чем Хабиб. Недавно я был в Москве — что там за люди! Они испытывают настоящую страсть к ММА. Там получится сценарий из фильма «Рокки»
Понимаю, что Дэна любит
Напоследок Макгрегор обратил внимание на главных действующих лиц полусреднего веса, параллельно оскорбив менеджера Хабиба и ряда других бойцов UFC Али
«Масвидаль выглядел странно в том халате. Я не против забрать его
Может, и правда прежний Печально Известный, одержимый соперничеством и золотом UFC, вернулся?