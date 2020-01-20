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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский тренер Нурмагомедова прокомментировал победу Макгрегора

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Александр Бокулев. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор одержал яркую победу над американцем Дональдом Серроне, поэтому заявление главы UFC Дэйны Уайта о его возможном реванше с Хабибом Нурмагомедовым неудивительно, заявил РИА Новости тренер россиянина Хавьер Мендес.

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Макгрегор нокаутировал Серроне на 40-й секунде боя в рамках турнира UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе. После шоу Уайт заявил, что намерен организовать реванш между ирландцем и чемпионом в легком весе Нурмагомедовым.

«Конор добился хорошей победы. Уникальной, если говорить о стиле, в котором он это сделал. Еще до его боя с Серроне всегда были разговоры о реванше от Дэйны Уайта, поэтому теперь, когда Макгрегор выиграл, я абсолютно не удивлен, что UFC настаивает на их поединке (с Нурмагомедовым). Это самый большой бой, который можно провести в ММА. Он побьет рекорды всех последних наиболее денежных поединков. Однако сейчас Хабиб сосредоточен исключительно на Тони (Фергюсоне), ничего больше. Так что он не интересуется разговорами о следующем противнике», — сказал Мендес.

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Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.

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11:39 (мск)© Ньюстюб
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