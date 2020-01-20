Американский тренер Нурмагомедова прокомментировал победу Макгрегора

Макгрегор нокаутировал Серроне на 40-й секунде боя в рамках турнира UFC 246, который прошел в Лас-Вегасе. После шоу Уайт заявил, что намерен организовать реванш между ирландцем и чемпионом в легком весе Нурмагомедовым.
«Конор добился хорошей победы. Уникальной, если говорить о стиле, в котором он это сделал. Еще до его боя с Серроне всегда были разговоры о реванше от Дэйны Уайта, поэтому теперь, когда Макгрегор выиграл, я абсолютно не удивлен, что UFC настаивает на их поединке (с Нурмагомедовым). Это самый большой бой, который можно провести в ММА. Он побьет рекорды всех последних наиболее денежных поединков. Однако сейчас Хабиб сосредоточен исключительно на Тони (Фергюсоне), ничего больше. Так что он не интересуется разговорами о следующем противнике», — сказал Мендес.
Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.