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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе

Менеджер американского бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил провести поединок его подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Кава отметил, что действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман травмирован. Менеджер предложил свести в бою за временный титул Макгрегора и Масвидаля. Макгрегор пока не отреагировал на вызов.

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19 января Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в главном поединке UFC 246. Бой прошел в полусредней весовой категории.

Масвидаль неоднократно заявлял, что готов на поединок с ирландцем. Боец подчеркивал, что считает такое противостояние способом заработать серьезный гонорар.

Макгрегор одержал первую победу с 2016-го. В октябре 2018-го он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

Масвидаль известен по выступлениям в легком и полусреднем весе. На его счету самый быстрый нокаут в истории организации: американец сумел завершить бой с соотечественником Беном Аскреном за пять секунд.

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