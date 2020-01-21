Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе

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Кава отметил, что действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман травмирован. Менеджер предложил свести в бою за временный титул Макгрегора и Масвидаля. Макгрегор пока не отреагировал на вызов.

19 января Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в главном поединке UFC 246. Бой прошел в полусредней весовой категории.

Масвидаль неоднократно заявлял, что готов на поединок с ирландцем. Боец подчеркивал, что считает такое противостояние способом заработать серьезный гонорар.

Макгрегор одержал первую победу с 2016-го. В октябре 2018-го он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.