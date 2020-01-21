Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе
Менеджер американского бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил провести поединок его подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал в своем
Менеджер американского бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля Ибрагим Кава предложил провести поединок его подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он написал в своем
Кава отметил, что действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман травмирован. Менеджер предложил свести в бою за временный титул Макгрегора и Масвидаля. Макгрегор пока не отреагировал на вызов.
19 января Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в главном поединке UFC 246. Бой прошел в полусредней весовой категории.
Масвидаль неоднократно заявлял, что готов на поединок с ирландцем. Боец подчеркивал, что считает такое противостояние способом заработать серьезный гонорар.
Масвидаль известен по выступлениям в легком и полусреднем весе. На его счету самый быстрый нокаут в истории организации: американец сумел завершить бой с соотечественником Беном Аскреном за пять секунд.