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21:01 (мск), источник: ТАСС

Конор Макгрегор планирует провести следующий бой до начала лета

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор планирует провести следующий поединок до начала лета. Об этом ТАСС сообщил менеджер бойца Оди Аттар.

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Последний бой Макгрегор провел 19 января, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ранее сообщалось, что ирландец будет готов стать запасным на титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля.

«Да, это так. Планируется [бой до начала лета]», — сказал собеседник агентства, не уточнив, кого Макгрегор рассматривает в качестве соперника.

Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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