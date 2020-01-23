Конор Макгрегор планирует провести следующий бой до начала лета

Последний бой Макгрегор провел 19 января, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Ранее сообщалось, что ирландец будет готов стать запасным на титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля.
«Да, это так. Планируется [бой до начала лета]», — сказал собеседник агентства, не уточнив, кого Макгрегор рассматривает в качестве соперника.
Макгрегор провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).