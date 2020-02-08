«За что посадили? Выпил вина и спел “Сектор Газа”». А. Емельяненко появился на публике
Емельяненко задавил Исмаилова харизмой на их первой
Емельяненко задавил Исмаилова харизмой на их первой
В начале недели всем представителям СМИ разослали релиз, в котором говорилось о скорой
Пока на афише шоу красуются Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, согласившиеся устроить дерби самых медийных бойцов России на сегодня, несмотря на разницу в габаритах (первый — природный тяжеловес, который обычно тянет примерно на 115 кг, а второй — выступает в категории до 84 кг). Однако по мере приближения даты самого ожидаемого боевого шоу нашей страны в первой половине года становится всё более тревожно, прежде всего за готовность одного из хедлайнеров ACA 107.
Речь, конечно, не о Магомеде Исмаилове. Дагестанский боец только вернулся с тайских сборов, на которых он, по собственным заверениям, пахал и тренировался для предстоящего дебюта в тяжёлом весе. В это же время его будущий соперник Александр Емельяненко в который раз угодил за решётку после очередной хулиганской выходки. Емельяненко устроил дебош на территории базы отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех.
За это правонарушение Александру пришлось семь суток провести в СИЗО. Выйдя на свободу, спортсмен тут же заверил, что всё с ним в порядке.
«Прекрасно себя чувствую. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — успокоил боец.
А спустя всего несколько дней он снова напугал… 4 февраля в Сети появилось видео, на котором
На внешний вид будущего соперника сразу же обратил внимание Магомед Исмаилов, вышедший на сцену следом за Емельяненко.
Магомед Исмаилов: Саша меня, конечно, затмил сегодня своим видом. Красивый весь… (не успел Магомед закончить фразу, как соперник тут же отшутился).
Александр Емельяненко: Ты людей благодари, а не про мой внешний вид говори.
Спасибо, что пришли сегодня. И спасибо всем, кто поддерживает и кто занимается здоровым образом жизни и спортом! Мы с вами — одна команда!
Дальше бойцам задали вопрос о видео с их встречи на лестнице незадолго до
А. Е.: Случайна ли была встреча? Когда встречаются случайно, у человека голос не меняется, — снова хорош был Емельяненко.
М. И.: У
А. Е.: Не романтика, а здравая мысль пришла тебе в голову. Потому что бордюры, бордюры везде!
М. И.: Думаю вот, Саша, по какому пути нам пойти. Могу побороться, но это лёгкий путь для меня. А могу боксировать. Что скажешь?
А. Е.: Делай всё, что умеешь в ринге. Только быстро не падай.
М. И.: Я уже говорил, я не Миша Кокляев. Может, я уже такой же большой, как Миша… Моя большая голова очень много двигается.
А. Е.: Двигается — прямо под удар идеально.
Дальше был задан очень интересный и, в свете последних событий, важный вопрос — а будет ли бой вообще. Так вышло, что спрашивал Исмаилов, адресатом, вроде бы, выступал Емельяненко, а ответил
— Это неминуемый финал… 3 апреля будет бой, — заключил Яценко.
Магомед… Ну ты уже не знаешь, как соскочить с боя. Я вообще не понимаю, зачем он тебе нужен. Куда ты полез?
А. Е.: Магомед… Ну ты уже не знаешь, как соскочить с боя. Я вообще не понимаю, зачем он тебе нужен. Куда ты полез?
М. И.: Саша, ты крутой природный тяжеловес, хорошо двигаешься, хорошо бьёшь. Признаюсь и подчеркну, я болел за тебя во всех твоих боях, так что изучил тебя уже давно. Я тебе советую подготовиться как следует. Смотри на меня, я уже не средневес.
А. Е.: Вижу: заплывший, опухший. Быстро устанешь. Я видел, как ты устаёшь.
— Александр, где в этот раз вы собираетесь готовиться к бою? Лучшую свою форму вы показывали после сборов в клубе «Ахмат», — прозвучал наконец первый вопрос из зала.
— Именно там я и буду готовиться к избиению своего оппонента.
— Как вы мотивируете себя перед боем с Магомедом?
— Моя мотивация: хочу сломать ему левое ухо ещё сильнее.
— Если Магомед устанет, как это было с Кокляевым, будете его жалеть?
— Так же аккуратненько надаю ему подзатыльничков.
М. И.: Зачем ты Мишу вырубил, кстати? Зачем рубанул?!
А. Е.: Я случайно. Я не хотел. Я извиняюсь!
— Магомед, как вам пришла мысль подраться с Александром Емельяненко в тяжёлом весе?
—
— В каком раунде вы планируете нокаутировать Александра?
— Не знаю, думаю, раунде во втором. В конце второго, я думаю, когда Саша подустанет…
А. Е.: Человек сомневается. Боится выходить.
М. И.: Ладно! Раз так говорит — в первом раунде нокаутирую!
А. Е.: А сейчас ты забуровил…
— Александр, когда порадуете народ новыми остроумными анекдотами?
— Анекдотами? — задумался боец. Было видно, что Александр сразу настроен тут же дать людям то, о чём они его попросили. — Хорошо! Давайте я вам такой анекдот расскажу. Стоят два студента у пивной. Взяли два стакана, и говорит один…, — дальше Емельяненко произнёс
Был вопрос и о свежем видео с участием Александра, на котором его ведут под руку к порогу больницы. Журналист Вадим Тихомиров предположил, что все эти записи, на которых Емельяненко выглядит так, будто он, что называется, не на пике формы, — материалы для будущего документального фильма Валерии Гай Германики. Скандальный режиссёр сотрудничает с Александром, это ни для кого не секрет. Считается, что тяжеловес вскоре появится на экранах в качестве героя одной из новых работ Гай Германики.
— Да глупый вопрос. Я же уже говорил, я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. У меня вся жизнь такая, я же на улице вырос.
— А о чём фильм?
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— Я никогда заранее не загадываю, как я выиграю. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут.
— В каком раунде вы уроните Магомеда Исмаилова? — обратилась поклонница (она сама так себя назвала) Александра Емельяненко.
— Я никогда заранее не загадываю, как я выиграю. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут. Но всегда при этом готов закончить бой как можно быстрее — болевым, удушающим или нокаутом. Вашим любимым.
— Магомед, когда услышали новости об аресте Емельяненко, не было мысли: зачем я сейчас пашу?
— Не было. Поначалу только думал: блин, Саша, как так? А потом посмотрел дату и понял, что у Саши ещё два месяца…
А. Е.: И даже пачку чая не передал мне, — снова вступил Емельянеко. И снова взорвал зал.
— Александр, вы видели раньше бои Исмаилова. Могли подумать тогда, что это ваш будущий соперник?
— Я все бои смотрю внимательно. Но подумать, что он мой будущий соперник, не мог. Вообще никак его не рассматривал.
М. И.: После боя запомнишь меня на всю жизнь, Саша!
— Магомед, сколько вы сейчас весите и насколько большим будете к 3 апреля?
— Сейчас я вешу 102 примерно и больше быть не собираюсь. Может, меньше даже, в районе 98 килограммов.
— О чём думали, пока были в камере временного заключения?
— «За что мне дали семь суток?! Ведь я же ничего такого не совершал».
Следующий автор вопроса читал с телефона и постоянно запинался, так что бойцы не сразу его услышали. А вопрос был такой: почему турниры ММА притягивают к себе разного рода быдло, которое устраивает там погромы? Ответил Александр Емельяненко. Чётко ответил.
— Я тебе так скажу.
— Александр, очень много информации с разных сторон приходит относительно причин вашего задержания в Анапе. Не могли бы сами рассказать, что там случилось? — уточнил журналист Ярослав Степанов.
— За что задержали? Выпил вина и спел «Сектор Газа».
Иван Ковалёв