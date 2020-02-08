«За что посадили? Выпил вина и спел “Сектор Газа”». А. Емельяненко появился на публике

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В начале недели всем представителям СМИ разослали релиз, в котором говорилось о скорой пресс-конференции с участием главных лиц большого турнира лиги ACA (под номером 107), назначенного на 3 апреля 2020 года в Москве. Встреча журналистов и болельщиков с бойцами была назначена на 7 февраля.

Пока на афише шоу красуются Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, согласившиеся устроить дерби самых медийных бойцов России на сегодня, несмотря на разницу в габаритах (первый — природный тяжеловес, который обычно тянет примерно на 115 кг, а второй — выступает в категории до 84 кг). Однако по мере приближения даты самого ожидаемого боевого шоу нашей страны в первой половине года становится всё более тревожно, прежде всего за готовность одного из хедлайнеров ACA 107.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c552f80dc13a27b40e0" data-vnd="5c552f80dc13a27b40e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c552f80dc13a27b40e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Речь, конечно, не о Магомеде Исмаилове. Дагестанский боец только вернулся с тайских сборов, на которых он, по собственным заверениям, пахал и тренировался для предстоящего дебюта в тяжёлом весе. В это же время его будущий соперник Александр Емельяненко в который раз угодил за решётку после очередной хулиганской выходки. Емельяненко устроил дебош на территории базы отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех.

За это правонарушение Александру пришлось семь суток провести в СИЗО. Выйдя на свободу, спортсмен тут же заверил, что всё с ним в порядке.

«Прекрасно себя чувствую. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — успокоил боец.

А спустя всего несколько дней он снова напугал… 4 февраля в Сети появилось видео, на котором Емельяненко-младший не в самом бодром состоянии и в сопровождении женщины (она буквально помогает ему идти) направляется ко входу больницы.

Из-за этого видео и всей той череды новостей о приключениях Емельяненко мало кто ожидал увидеть его на московской пресс-конференции, посвящённой ACA 107. Однако Александр ещё 6 февраля дал понять, что снова готов общаться.

И действительно — спустя сутки Емельяненко всё же вышел на сцену кинотеатра «Октябрь», где прошла встреча с фанатами и прессой. И сделал это эффектно. Красивый костюм, трость, неспешная походка. Александр был хорош.

На внешний вид будущего соперника сразу же обратил внимание Магомед Исмаилов, вышедший на сцену следом за Емельяненко.

Магомед Исмаилов: Саша меня, конечно, затмил сегодня своим видом. Красивый весь… (не успел Магомед закончить фразу, как соперник тут же отшутился).

Александр Емельяненко: Ты людей благодари, а не про мой внешний вид говори.

Спасибо, что пришли сегодня. И спасибо всем, кто поддерживает и кто занимается здоровым образом жизни и спортом! Мы с вами — одна команда!

Дальше бойцам задали вопрос о видео с их встречи на лестнице незадолго до пресс-конференции. Атлеты пересеклись случайно и мило побеседовали о предстоящем поединке.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8ROuu2Ae5m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-07T14:38:32+00:00">7 Фев 2020 в 6:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А. Е.: Случайна ли была встреча? Когда встречаются случайно, у человека голос не меняется, — снова хорош был Емельяненко.

М. И.: У кого-то голос меняется, у кого-то — лицо, — попытался парировать Исмаилов. — Встреча была неожиданная. Стоял и думал: «В ноги ему пройти, что ли?». Пока думал, смотрю: так мило общаемся. И не стал. Романтика.

А. Е.: Не романтика, а здравая мысль пришла тебе в голову. Потому что бордюры, бордюры везде!

М. И.: Думаю вот, Саша, по какому пути нам пойти. Могу побороться, но это лёгкий путь для меня. А могу боксировать. Что скажешь?

А. Е.: Делай всё, что умеешь в ринге. Только быстро не падай.

М. И.: Я уже говорил, я не Миша Кокляев. Может, я уже такой же большой, как Миша… Моя большая голова очень много двигается.

А. Е.: Двигается — прямо под удар идеально.

Дальше был задан очень интересный и, в свете последних событий, важный вопрос — а будет ли бой вообще. Так вышло, что спрашивал Исмаилов, адресатом, вроде бы, выступал Емельяненко, а ответил вице-президент лиги ACA Алексей Яценко.

— Это неминуемый финал… 3 апреля будет бой, — заключил Яценко.

Магомед… Ну ты уже не знаешь, как соскочить с боя. Я вообще не понимаю, зачем он тебе нужен. Куда ты полез? Александр Емельяненко

А. Е.: Магомед… Ну ты уже не знаешь, как соскочить с боя. Я вообще не понимаю, зачем он тебе нужен. Куда ты полез?

М. И.: Саша, ты крутой природный тяжеловес, хорошо двигаешься, хорошо бьёшь. Признаюсь и подчеркну, я болел за тебя во всех твоих боях, так что изучил тебя уже давно. Я тебе советую подготовиться как следует. Смотри на меня, я уже не средневес.

А. Е.: Вижу: заплывший, опухший. Быстро устанешь. Я видел, как ты устаёшь.

— Александр, где в этот раз вы собираетесь готовиться к бою? Лучшую свою форму вы показывали после сборов в клубе «Ахмат», — прозвучал наконец первый вопрос из зала.

— Именно там я и буду готовиться к избиению своего оппонента.

— Как вы мотивируете себя перед боем с Магомедом?

— Моя мотивация: хочу сломать ему левое ухо ещё сильнее.

— Если Магомед устанет, как это было с Кокляевым, будете его жалеть?

— Так же аккуратненько надаю ему подзатыльничков.

М. И.: Зачем ты Мишу вырубил, кстати? Зачем рубанул?!

А. Е.: Я случайно. Я не хотел. Я извиняюсь!

— Магомед, как вам пришла мысль подраться с Александром Емельяненко в тяжёлом весе?

— Из-за вас всех, из-за людей пришла. Спрашивали меня: «А смог бы ты с Емельяненко подраться?». А я не только подраться, но и победить бы смог. Вот и пошло-поехало.

— В каком раунде вы планируете нокаутировать Александра?

— Не знаю, думаю, раунде во втором. В конце второго, я думаю, когда Саша подустанет…

А. Е.: Человек сомневается. Боится выходить.

М. И.: Ладно! Раз так говорит — в первом раунде нокаутирую!

А. Е.: А сейчас ты забуровил…

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— Александр, когда порадуете народ новыми остроумными анекдотами?

— Анекдотами? — задумался боец. Было видно, что Александр сразу настроен тут же дать людям то, о чём они его попросили. — Хорошо! Давайте я вам такой анекдот расскажу. Стоят два студента у пивной. Взяли два стакана, и говорит один…, — дальше Емельяненко произнёс что-то очень сложное и, видимо, важное для анекдота немного мимо микрофона, потому середина затерялась. А кончился анекдот тем, что студенты чокнулись и выпили.

Был вопрос и о свежем видео с участием Александра, на котором его ведут под руку к порогу больницы. Журналист Вадим Тихомиров предположил, что все эти записи, на которых Емельяненко выглядит так, будто он, что называется, не на пике формы, — материалы для будущего документального фильма Валерии Гай Германики. Скандальный режиссёр сотрудничает с Александром, это ни для кого не секрет. Считается, что тяжеловес вскоре появится на экранах в качестве героя одной из новых работ Гай Германики.

— Да глупый вопрос. Я же уже говорил, я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. У меня вся жизнь такая, я же на улице вырос.

— А о чём фильм?

— Я-то откуда знаю? Меня в курс не ставят. Мне говорят — я делаю. Принеси, подай, как говорится. Вот и приходится бегать. А что получится — посмотрим.

— Я никогда заранее не загадываю, как я выиграю. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут. Александр Емельяненко

— В каком раунде вы уроните Магомеда Исмаилова? — обратилась поклонница (она сама так себя назвала) Александра Емельяненко.

— Я никогда заранее не загадываю, как я выиграю. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут. Но всегда при этом готов закончить бой как можно быстрее — болевым, удушающим или нокаутом. Вашим любимым.

— Магомед, когда услышали новости об аресте Емельяненко, не было мысли: зачем я сейчас пашу?

— Не было. Поначалу только думал: блин, Саша, как так? А потом посмотрел дату и понял, что у Саши ещё два месяца…

А. Е.: И даже пачку чая не передал мне, — снова вступил Емельянеко. И снова взорвал зал.

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— Александр, вы видели раньше бои Исмаилова. Могли подумать тогда, что это ваш будущий соперник?

— Я все бои смотрю внимательно. Но подумать, что он мой будущий соперник, не мог. Вообще никак его не рассматривал.

М. И.: После боя запомнишь меня на всю жизнь, Саша!

— Магомед, сколько вы сейчас весите и насколько большим будете к 3 апреля?

— Сейчас я вешу 102 примерно и больше быть не собираюсь. Может, меньше даже, в районе 98 килограммов.

— О чём думали, пока были в камере временного заключения?

— «За что мне дали семь суток?! Ведь я же ничего такого не совершал».

Следующий автор вопроса читал с телефона и постоянно запинался, так что бойцы не сразу его услышали. А вопрос был такой: почему турниры ММА притягивают к себе разного рода быдло, которое устраивает там погромы? Ответил Александр Емельяненко. Чётко ответил.

— Я тебе так скажу. По-блатному — ты неправ.

— Александр, очень много информации с разных сторон приходит относительно причин вашего задержания в Анапе. Не могли бы сами рассказать, что там случилось? — уточнил журналист Ярослав Степанов.

— За что задержали? Выпил вина и спел «Сектор Газа».