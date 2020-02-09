Лучший боец UFC одержал «спорную» победу и сохранил титул

Источник: AFP 2020

Поединок Джонса и Рейеса возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он продлился все пять раундов, и в результате судьи отдали победу Джонсу единогласным решением. При этом Рейес только в двух последних раундах нанес меньше ударов, чем действующий обладатель пояса. Судейское решение вызвало споры как среди болельщиков, так и среди других бойцов UFC. Портал MMA Fighting также назвал победу Джонса спорной.

«И при этом нам показывают статистику, где Рейес лучше по ударам… Какого черта?» — написал действующий боец UFC Джеральд Миршерт в своем Twitter.

Еще один боец Диего Санчес назвал произошедшее ограблением. С этой оценкой не согласился бывший чемпион в тяжелом и полутяжелом весе Даниэль Кормье. «Ограбления не было. Близкий бой, победу мог одержать любой. Вообще, думал, что отдадут бой Рейесу», — написал американец.