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11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC одержал «спорную» победу и сохранил титул

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс судейским решением одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом, однако результат вызвал споры среди экспертов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Поединок Джонса и Рейеса возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он продлился все пять раундов, и в результате судьи отдали победу Джонсу единогласным решением. При этом Рейес только в двух последних раундах нанес меньше ударов, чем действующий обладатель пояса. Судейское решение вызвало споры как среди болельщиков, так и среди других бойцов UFC. Портал MMA Fighting также назвал победу Джонса спорной.

«И при этом нам показывают статистику, где Рейес лучше по ударам… Какого черта?» — написал действующий боец UFC Джеральд Миршерт в своем Twitter.

Еще один боец Диего Санчес назвал произошедшее ограблением. С этой оценкой не согласился бывший чемпион в тяжелом и полутяжелом весе Даниэль Кормье. «Ограбления не было. Близкий бой, победу мог одержать любой. Вообще, думал, что отдадут бой Рейесу», — написал американец.

Предыдущие две защиты пояса для Джонса также ознаменовались пятираундовым противостоянием. Всего в активе американца 26 побед при единственном поражении. Джонс — лучший боец UFC согласно рейтингу организации без учета весовых категорий.

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