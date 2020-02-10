Призер Кубка мира по борьбе Нухкадиев перешел в смешанные единоборства

«Я давно думал о переходе в ММА на перспективу. Так сложились обстоятельства, что я не успеваю вступить в олимпийскую гонку, поэтому решил попробовать себя в ММА сейчас. Я сделал три операции за последние два года, уже упустил время в борьбе. Готовлюсь выступить 4 апреля в организации GFC», — сказал Нухкадиев.