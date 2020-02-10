Чемпион Bellator завершил карьеру из-за болезни головного мозга

«Время на пути к завоеванию чемпионского титула было для меня незабываемым, — сказал Ловато. — Я мечтал о долгой карьере, но иногда у жизни другой план. Я знаю, что дивизия должна продолжаться, пока я в стороне, и я желаю всем отличных боев на пути к этому поясу. Я буду работать, чтобы, может быть, если позволит судьба, когда-то вернуться, а если нет — так тому и быть».