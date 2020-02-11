Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
Sherdog на официальном сайте опубликовал рейтинг лучших бойцов мира.
Sherdog на официальном сайте опубликовал рейтинг лучших бойцов мира.
Первое место у россиянина Хабиба Нурмагомедова, второе — за американцем Джоном Джонсом. Тройку замкнул другой американец Генри Сехудо.
Рейтинг бойцов по версии Sherdog:
1. Хабиб Нурмагомедов (Россия);.
2. Джон Джонс (США);.
3. Генри Сехудо (США);.
4. Стипе Миочич (США);.
5. Даниель Кормье (США);.
6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);.
7. Камару Усман (США);.
8. Деметриус Джонсон (США);.
9. Тони Фергюсон (США);.
10. Александр Волкановски (Австралия).