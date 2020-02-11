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12:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog

Sherdog на официальном сайте опубликовал рейтинг лучших бойцов мира.

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Первое место у россиянина Хабиба Нурмагомедова, второе — за американцем Джоном Джонсом. Тройку замкнул другой американец Генри Сехудо.

Рейтинг бойцов по версии Sherdog:

1. Хабиб Нурмагомедов (Россия);.

2. Джон Джонс (США);.

3. Генри Сехудо (США);.

4. Стипе Миочич (США);.

5. Даниель Кормье (США);.

6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);.

7. Камару Усман (США);.

8. Деметриус Джонсон (США);.

9. Тони Фергюсон (США);.

10. Александр Волкановски (Австралия).

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