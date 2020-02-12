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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко на спор пообещал бросить пить

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поспорил с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Спортсмен пообещал, что на год бросит пить.

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При этом Емельяненко заявил, что отдаст Висмурадову один из подаренных главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобилей, если сорвется раньше срока. Глава «Ахмата» в свою очередь пожелал бойцу набрать форму и продолжать «радовать болельщиков».

Емельяненко на базе «Ахмата» будет готовиться к поединку против Магомеда Исмаилова. Их поединок должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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Александр не раз имел проблемы из-за алкоголя. Так, 21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

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11:57 (мск)© Ньюстюб
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