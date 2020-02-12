Александр Емельяненко на спор пообещал бросить пить

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При этом Емельяненко заявил, что отдаст Висмурадову один из подаренных главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобилей, если сорвется раньше срока. Глава «Ахмата» в свою очередь пожелал бойцу набрать форму и продолжать «радовать болельщиков».

Емельяненко на базе «Ахмата» будет готовиться к поединку против Магомеда Исмаилова. Их поединок должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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