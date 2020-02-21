Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Брест
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Динамо Мн
30
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Йокерит
11
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Мальорка
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
21
Хоккей. НХЛ
22.02
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.02
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.02
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.02
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.02
Калгари Флэймз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.02
Эдмонтон Ойлерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
22.02
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC пообещал разбить Нурмагомедову лицо «как в прошлый раз»

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Дэниэл Кормье пообещал россиянину Хабибу Нурмагомедову разбить его лицо. Видео с тренировки спортсменов появилось в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Наверх
Источник: AFP 2020

Кормье заявил, что выиграл все, что можно, кроме нового чемпионского пояса UFC, который промоушен представил в январе прошлого года. «Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз», — сказал американец о Хабибе.

На ролике присутствует и сам российский чемпион UFC в легком весе. Он ответил Кормье, что готов подраться с ним в «титульном» поединке во время любой из тренировок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кормье и Нурмагомедов тренируются в American Kickboxing Academy (AKA) под руководством Хавьера Мендеса. Также в Калифорнии готовятся к поединкам и другие представители Eagles MMA — Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов. В январе американский боец рассказывал, что Хабиб готов умереть за близких людей.

Читайте также
«Макгрегор — это вторая лига»: Хабиб Нурмагомедов — о Коноре, Фергюсоне и Мейвезере
Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря 2019© Ньюстюб
 51-летняя модель разделась ради благотворительности. Фото
Скандинавский бог: как 19-летний норвежец меняет представление о футболе
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Испанские СМИ: Хави выдвинул «Барселоне» восемь условий
В «Сочи» может перейти чемпион мира по футболу 2018 года
Олич считает, что весной в РПЛ будет борьба лишь за второе место
Президент ПСЖ заплатил ФИФА €1 млн, чтобы закрыть дело о взятке
«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-Лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь