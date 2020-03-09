«Его предки из Африки были великими бегунами». Чемпионский бой UFC между Ромеро и Адесаньей освистали в Вегасе
Не всем понравилась тактическая победа.
Не всем понравилась тактическая победа.
Исраэль Адесанья входит в когорту избранных бойцов UFC и является любимчиком президента организации Дэйны Уайта. И это легко объяснить. Он яркий, перспективный и непобежденный боец — идеальное сочетание для раскрутки персонажа и превращения его в суперзвезду. В плане чистого рекорда круче Адесаньи только Хабиб (19−0 против 28−0).
В UFC за его плечами восемь боев, из которых только два не получали бонусы. И вы уже точно догадались, что один из таких боев Исраэля накануне состоялся в
Исраэль, по сути, сам выбрал себе в соперники 42-летнего Йоэля Ромеро. И уже до боя многие говорили об этом как о
Удивительно, но с первых секунд боя оба осторожничали. Зрители довольно быстро начали неодобрительно гудеть, особенно наблюдая за происходящим в клетке на фоне того, что десятками минут ранее устроили Вэйли Чжан и Йоанна Енджейчик.
Первый удар состоялся на отметке 3 минуты и 10 секунд. Адесанья не рисковал, а Ромеро копил силы на взрыв.
Примерно вот так проходила большая часть поединка.
Адесанья делал ставку на
Слова Брюса Баффера о победителе болельщики встретили свистом.
«Чтобы танцевать танго, нужны двое. Я не могу заставить парня драться. Это действительно было странно», — сказал Адесанья после боя, попутно бросив вызов Паулу Косте.
А вот Коста еще во время поединка отметил то, как Адесанья боится идти в размен с Ромеро, назвав нигерийца трусом.
Если что, Коста — это еще один непобежденный средневес (13−0), который летом будет драться против Адесаньи.
Примерно то же после боя сказал и Йоэль Ромеро: «Я забыл, что потомки Адесаньи из Африки были великими бегунами. Я должен был подготовиться к этому».
Теперь за эту фразу Ромеро получает огромную порцию хейта в социальных сетях.
«Матчмейкеры уговаривали меня не устраивать этот бой. Но глупый фанат ММА во мне сказал: “Ты что творишь? Это будет забавный бой!”. Сыграл тот факт, что Адесанья хотел бой именно с Ромеро, с парнем, с которым никто не хочет драться. Теперь я понимаю, что Адесанья не должен был драться с Ромеро, а должен был подождать Паулу Косту. Исраэль получил то, чего хотел. Теперь он хочет бой с Костой», — сказал президент UFC Дэйна Уайт на
И Уайт уверен, что бой Адесанья — Коста получится что надо.
Антон Комар