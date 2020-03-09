Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
23
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
00
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
54
Футбол. Зарубежный
8.03
Лилль
Лион
10
Футбол. Зарубежный
8.03
Бетис
Реал
21
Футбол. Зарубежный
8.03
Ювентус
Интер
20
Футбол. Зарубежный
8.03
Вильярреал
Леганес
12
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
26
Футбол. Зарубежный
8.03
Майнц
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
8.03
Удинезе
Фиорентина
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
Футбол. Зарубежный
8.03
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
20
Футбол. Премьер-лига
8.03
Локомотив
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
8.03
Ренн
Монпелье
50
Футбол. Зарубежный
8.03
Леванте
Гранада
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Томь
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
8.03
Бавария
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
8.03
Челси
Эвертон
40
Футбол. Зарубежный
8.03
Сент-Этьен
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
8.03
Милан
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
8.03
Сампдория
Верона
21
Хоккей. КХЛ
8.03
Нефтехимик
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
8.03
Торпедо
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.03
Спартак
ХК Динамо
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
8.03
Сочи
Урал
20
Футбол. Зарубежный
8.03
Вальядолид
Атлетик
14
Футбол. Зарубежный
8.03
Парма
СПАЛ
01
Футбол. Премьер-лига
8.03
Рубин
Крылья Советов
01
Футбол. Зарубежный
8.03
Осасуна
Эспаньол
10
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
18«Реал» выиграл класико
02:56 (мск), источник: Sport24

«Его предки из Африки были великими бегунами». Чемпионский бой UFC между Ромеро и Адесаньей освистали в Вегасе

Не всем понравилась тактическая победа.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Исраэль Адесанья входит в когорту избранных бойцов UFC и является любимчиком президента организации Дэйны Уайта. И это легко объяснить. Он яркий, перспективный и непобежденный боец — идеальное сочетание для раскрутки персонажа и превращения его в суперзвезду. В плане чистого рекорда круче Адесаньи только Хабиб (19−0 против 28−0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В UFC за его плечами восемь боев, из которых только два не получали бонусы. И вы уже точно догадались, что один из таких боев Исраэля накануне состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 248. Адесанья впервые защищал титул чемпиона в среднем весе.

Исраэль, по сути, сам выбрал себе в соперники 42-летнего Йоэля Ромеро. И уже до боя многие говорили об этом как о каком-то подвиге, ведь никто не хотел драться с Ромеро. Никто, кроме Адесаньи.

Даже в 42 кубинец очень опасен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но с первых секунд боя оба осторожничали. Зрители довольно быстро начали неодобрительно гудеть, особенно наблюдая за происходящим в клетке на фоне того, что десятками минут ранее устроили Вэйли Чжан и Йоанна Енджейчик.

Первый удар состоялся на отметке 3 минуты и 10 секунд. Адесанья не рисковал, а Ромеро копил силы на взрыв.

Примерно вот так проходила большая часть поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Адесанья делал ставку на лоу-кики (25 ударов, 52% от общего количества), а Ромеро выцеливал голову, пытаясь найти возможность для нокаута (20 ударов, 50% от общего количества). Практически каждый раунд с минимальным преимуществом забирал Адесанья. Итоговый счет на судейских записках никого не удивил: 48−47, 48−47 и 49−46.

Слова Брюса Баффера о победителе болельщики встретили свистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чтобы танцевать танго, нужны двое. Я не могу заставить парня драться. Это действительно было странно», — сказал Адесанья после боя, попутно бросив вызов Паулу Косте.

А вот Коста еще во время поединка отметил то, как Адесанья боится идти в размен с Ромеро, назвав нигерийца трусом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если что, Коста — это еще один непобежденный средневес (13−0), который летом будет драться против Адесаньи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно то же после боя сказал и Йоэль Ромеро: «Я забыл, что потомки Адесаньи из Африки были великими бегунами. Я должен был подготовиться к этому».

Теперь за эту фразу Ромеро получает огромную порцию хейта в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Матчмейкеры уговаривали меня не устраивать этот бой. Но глупый фанат ММА во мне сказал: “Ты что творишь? Это будет забавный бой!”. Сыграл тот факт, что Адесанья хотел бой именно с Ромеро, с парнем, с которым никто не хочет драться. Теперь я понимаю, что Адесанья не должен был драться с Ромеро, а должен был подождать Паулу Косту. Исраэль получил то, чего хотел. Теперь он хочет бой с Костой», — сказал президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после турнира.

И Уайт уверен, что бой Адесанья — Коста получится что надо.

Антон Комар

Читайте также
 Горячая красотка пострадала от шайбы на хоккейном матче
Олимпийская чемпионка призвала мужчин тратить больше денег
Матчами «Зенита», «Спартака» и ЦСКА завершится 21-й тур РПЛ
«Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо» в плей-офф КХЛ
«Локомотив» в меньшинстве удержал победу над «Ахматом» в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в 3-й раз в сезоне
ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Торпедо»
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах в матче Серии А
«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку после матча (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь