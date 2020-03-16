Первый турнир UFC без фанатов: король сабмишенов одержал 16-ю победу досрочно и вызвал Хабиба на бой
Чарльз Оливейра — лучший в партере.
Чарльз Оливейра — лучший в партере.
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Это особенно расстроило Чарльза Оливейру — местного бойца, который в главном событии дрался с Кевином Ли. Оливейра —
Ли забрал первые два раунда, которые прошли в близкой борьбе, но все это время Чарльз просто выжидал момент для очередного сабмишена. На старте 3-й пятиминутки Кевин пошел в ноги, к чему Оливейра был готов: он моментально набросил гильотину, а через несколько секунд Ли постучал.
Замок бразильца был настолько плотным, что Кевин был уже в бессознательном состоянии. После остановки боя он пытался продолжить борьбу и не помнил, что сдался.
Чарльз Оливейра — уникальный спортсмен. Он выступает в UFC с 2010-го, и за это время от его болевых и удушающих сдались 13 человек. Ли стал 14-м: это рекорд промоушена по сабмишенам. Причем 6 раз Оливейра показывал разные приемы, но гильотину он обожает больше всего (5 раз).
По статистике, за 15 минут боя Оливейра проводит в среднем 2,8 попытки сабмишена. То есть почти по разу за раунд — это очень высокая частота.
Но после победы над Ли Чарльз установил еще один рекорд: теперь у него 16 досрочных побед в UFC. Столько же у Дональда Серроне, причем оба еще выступают, а в 2011-м американец нокаутировал Оливейру в первом раунде. Кажется, сейчас — идеальное время для реванша, после которого у организации может появиться абсолютный рекордсмен.
Но у самого Оливейры пока другие планы.
«С кем я хочу драться дальше? Хабиб или Тони Фергюсон. Я буду наблюдать за их боем с первого ряда, но я уверен, что я лучший в мире», — сказал Оливейра.
Алексей Сафонов