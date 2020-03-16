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17:11 (мск), источник: Sports.Ru

Первый турнир UFC без фанатов: король сабмишенов одержал 16-ю победу досрочно и вызвал Хабиба на бой

Чарльз Оливейра — лучший в партере.

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Пока коронавирус сжирает весь спорт и ставит на паузу почти все мировые лиги, UFC все-таки рискнул и провел турнир в Бразилии. Правда — без болельщиков. Кард UFC Fight Night 170 выступал перед пустыми трибунами, а очень жаль: в главном событии был установлен рекорд по количеству досрочных побед.

Чарльз Оливейра задушил Кевина Ли в третьем раунде: теперь у бразильца наибольшее количество финишей (а также сабмишенов) в истории UFC.
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Прямо сейчас UFC — одна из немногих лиг, которая не отменяет мероприятия из-за коронавируса. Промоушен вводит корректировки: например, переносит турниры в Лас-Вегас, где нет очага инфекции, либо закрывает трибуны. Ивент в Бразилии был первым для промоушена после объявления пандемии, поэтому на нем не было болельщиков.

Это особенно расстроило Чарльза Оливейру — местного бойца, который в главном событии дрался с Кевином Ли. Оливейра — джиу-джитсер сумасшедшего уровня, который в очередной раз продемонстрировал мастерство.

Ли забрал первые два раунда, которые прошли в близкой борьбе, но все это время Чарльз просто выжидал момент для очередного сабмишена. На старте 3-й пятиминутки Кевин пошел в ноги, к чему Оливейра был готов: он моментально набросил гильотину, а через несколько секунд Ли постучал.

Замок бразильца был настолько плотным, что Кевин был уже в бессознательном состоянии. После остановки боя он пытался продолжить борьбу и не помнил, что сдался.

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Чарльз Оливейра — уникальный спортсмен. Он выступает в UFC с 2010-го, и за это время от его болевых и удушающих сдались 13 человек. Ли стал 14-м: это рекорд промоушена по сабмишенам. Причем 6 раз Оливейра показывал разные приемы, но гильотину он обожает больше всего (5 раз).

По статистике, за 15 минут боя Оливейра проводит в среднем 2,8 попытки сабмишена. То есть почти по разу за раунд — это очень высокая частота.

Но после победы над Ли Чарльз установил еще один рекорд: теперь у него 16 досрочных побед в UFC. Столько же у Дональда Серроне, причем оба еще выступают, а в 2011-м американец нокаутировал Оливейру в первом раунде. Кажется, сейчас — идеальное время для реванша, после которого у организации может появиться абсолютный рекордсмен.

Но у самого Оливейры пока другие планы.

«С кем я хочу драться дальше? Хабиб или Тони Фергюсон. Я буду наблюдать за их боем с первого ряда, но я уверен, что я лучший в мире», — сказал Оливейра.

Алексей Сафонов

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