Нурмагомедов продолжит подготовку в США, несмотря на коронавирус

Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что зал АКА в Сан-Хосе (штат Калифорния), где тренируется спортсмен, закрыт для посетителей. Нурмагомедов традиционно готовится в зале в Сан-Хосе к своим поединкам вместе с командой.

«Подготовка продолжится. Все ждут, когда UFC объявит место проведения боя», — сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введен запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила спортивные мероприятия.

Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.