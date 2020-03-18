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12:48 (мск), источник: ТАСС

Нурмагомедов продолжит подготовку в США, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжит в США подготовку к бою против американца Тони Фергюсона, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что зал АКА в Сан-Хосе (штат Калифорния), где тренируется спортсмен, закрыт для посетителей. Нурмагомедов традиционно готовится в зале в Сан-Хосе к своим поединкам вместе с командой.

«Подготовка продолжится. Все ждут, когда UFC объявит место проведения боя», — сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля. Впоследствии в городе был введен запрет на массовые мероприятия, в качестве резервной рассматривалась арена APEX в Лас-Вегасе, однако Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила спортивные мероприятия.

Организаторы ведут поиск места проведения боя. Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится при любых обстоятельствах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

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