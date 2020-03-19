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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем официальном сайте сообщил, что турнир UFC 249, в рамках которого запланирован бой между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, не состоится в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2020

Турнир должен был пройти 18 апреля.

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«Решение было принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк, запрещающие проведение крупных общественных мероприятий. Дополнительная информация, включая место проведения, будет объявлена после утверждения», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что ведет поиски нового места проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Уайт отметил, что бой может состояться без зрителей и, возможно, за пределами США.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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