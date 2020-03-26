Глава UFC ответил на призывы отменить поединок Нурмагомедова и Фергюсона

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Уайт назвал чепухой критические заметки СМИ. «18 апреля у вас есть выбор — включать телевизор или нет. Вам не нужно быть на арене, потому что там не будет фанатов», — заявил глава UFC.

В ночь с 18 на 19 апреля Нурмагомедов должен встретиться в октагоне с Фергюсоном. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за ситуации с коронавирусом на данный момент неизвестно, где пройдет поединок: промоушену запретили организовать его в Нью-Йорке и Лас-Вегасе. По некоторым данным, UFC находится в активной стадии переговоров относительно проведения турнира во Флориде.

Глава UFC неоднократно выражал уверенность, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Критикующих его людей функционер в интервью от 20 марта назвал хлюпиками и занудами.