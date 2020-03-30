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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии коронавируса. Запись появилась в Instagram-аккаунте спортсмена.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
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фотографии

«Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты?» — написал Нурмагомедов под фото, добавив, что желает всем здоровья.

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29 марта сообщалось, что поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля, оказался под угрозой срыва. Нурмагомедову следовало покинуть Россию перед закрытием границ 30 марта, чтобы бой состоялся. Подготовку к поединку российский боец проводил в Дагестане, его местонахождение сейчас неизвестно.

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Россиянин должен встретиться с Фергюсоном в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Согласно информации СМИ, промоушен близок к проведению поединка в штате Флорида. Глава организации Дэйна Уайт заявлял, что у него есть пять вариантов арен для боя. В марте организация отказалась от проведения трех турниров на фоне пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 723 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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