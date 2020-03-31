Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Уайт обрушился с критикой на представителей СМИ. «Как только мы даем им хоть какую-то информацию о дальнейших шагах, они тут же пытаются расстроить эти планы. Мне пришлось буквально накричать на этих парней, послать их куда подальше», — признался глава UFC. Он пообещал, что несмотря на сложности, проведет UFC 249, где в главном бою должны сойтись Нурмагомедов и Фергюсон.

«Помните: бой состоится. 18 апреля где-то на этой чертовой планете. И когда будет нужно — я дам вам знать», — заявил Уайт.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1789c4ee9b5248ffcdc9" data-vnd="1789c4ee9b5248ffcdc9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1789c4ee9b5248ffcdc9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По состоянию на 30 марта Нурмагомедов находился в Дагестане. С этого дня российские власти закрыли границы. Фергюсон пребывает в США. При этом, по информации спортивного журналиста Александра Лютикова, ряд рейсов в США еще не отменен. Сам Нурмагомедов допустил, что турнир может пройти без его участия.