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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб: Если UFC назовёт мне место и я смогу вылететь из России, то буду драться с Тони

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вновь прокомментировал ситуацию с отменой поединка с 36-летним бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, сказав, что по-прежнему готов выйти на бой при соблюдении определённых условий.

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Источник: AP 2020

«Каждый день я тренируюсь. Утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я самая большая звезда в UFC. Непобеждённый и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой.

16 дней до боя, и я не знаю даже место его проведения. Это непрофессионально. Даже Тони Фергюсон говорил несколько дней назад, что если не объявят место проведения поединка, то он не подпишет контракт на бой. Он так сказал, но никто не обратил внимания на это.

Я должен понимать, где пройдёт бой, чтобы рассчитать моменты с акклиматизацией, с перелётом, с джетлагом, с окончанием тренировочного лагеря и прочим. Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне место и я смогу вылететь из России, то я буду драться. 100%. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дэна Уайту, но мне никто ничего не отвечает.

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Я понимаю, что люди расстроены. Это бой мечты для фанатов, это бой мечты для меня. Я потерял много денег, потерял много всего. Никто не потерял столько, сколько я потерял. Я хочу драться, потому что этот бой важен для моего наследия, потому что это тяжёлый бой, потому что это самый большой бой в истории UFC", — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у россиянина 12 побед в 12 поединках. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боёв в MMA, в которых он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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