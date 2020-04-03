«Если я чемпион UFC, то могу позвонить Путину? Люди тупые». Хабиб готов драться с Фергюсоном 18 апреля
Вот это поворот.
Вот это поворот.
За последние пару дней Хабиб Нурмагомедов несколько раз выходил в прямой эфир своего инстаграма, объясняя фанатам, почему его бой против Тони Фергюсона не состоится 18 апреля.
Сегодня он дал большое интервью ESPN, и все кардинально поменялось. Мы собрали для вас все самое основное, что нужно знать.
«Я хочу объяснить людям, что происходит, и почему я не в США. Для начала: UFC отменили несколько шоу в Америке. Я спросил у них, где мы будем драться. Они сказали, что на 99 процентов бой пройдет в
«Каждый день я тренируюсь. Утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я — самая большая звезда в UFC. Непобежденный и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой. 16 дней до боя и я не знаю место. Это непрофессионально. Даже Тони Фергюсон говорил несколько дней назад: если я не знаю место проведения боя, я не подпишу контракт. Он так сказал, но никто не заострил внимание на этом. Я должен понимать, где пройдет бой, чтобы рассчитать моменты с акклиматизацией, с перелетом, с джетлагом, с окончанием тренировочного лагеря и прочим. Хорошо, если UFC прямо сейчас дадут мне место, и я смогу вылететь из России, то я буду драться. 100 процентов. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дэйне Уайту, но мне никто ничего не отвечает. Я понимаю, что люди расстроены. Это бой мечты для фанатов, это бой мечты для меня. Я потерял много денег, потерял много всего. Никто не потерял столько, сколько я потерял. Я хочу драться, потому что этот бой важен для моего наследия, потому что это тяжелый бой, потому что это самый большой бой в истории UFC».
«У нас есть групповой чат, состоящий из меня, Али
«Мы прилетели в Дубай, нам сказали, что восемь часов назад они закрыли границы. Мы пытались договориться, звонили и все такое, но ничего не получилось. 23 часа мы провели в отеле, который расположен внутри дубайского аэропорта. И после этого улетели сначала в Москву, а затем в Дагестан. Я не захотел лететь обратно в США, потому что в UFC сказали, что нет шансов на проведение турнира там. Для чего мне туда возвращаться?».
«За день до того, как мы покинули США, уже все закрылось. Мы закрыли зал, но тренировались там очень маленькой группой. Тем не менее, к нам приходили полицейские и говорили, что мы уже не можем тренироваться там. Слишком много сумасшедших вещей произошло, и я задался вопросом: “А где мы будем драться?” И UFC сказали, что на 99 процентов турнир пройдет в
«Я уже говорил подобное на
«Почему, например, полиция Альбукерке не сделала ничего для Джона Джонса? Он один из величайших бойцов современности. Почему они его арестовали? Если я чемпион, они думают, что я могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Прямо сейчас мы говорим о десятках и сотнях тысяч смертей. Они как себе представляют ситуацию? Я звоню Дэйне, прошу его связаться с Трампом. Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. Потом я звоню Трампу и прошу впустить меня в США. Это как в сумасшедшем кино».
«Я верю, что мы подеремся. Я чувствую, что мы подеремся. Просто подождите. Я действительно в это верю. Клянусь, никто не хочет этого боя так, как я хочу. Я могу подраться и сейчас, до Рамадана, 18 апреля. Но где? Это главный вопрос. Мой совет UFC — пришлите мне место».
«Я размазал Конора в прошлый раз, и он сказал, что находился в плохой форме. Сейчас он говорит, что он в хорошей форме. Несколько дней назад он призывал людей оставаться дома и все такое. А сейчас он говорит, что находится в хорошей форме. Он фальшивый, а я всегда настоящий. Почему он говорит о своей форме? Он призывает людей оставаться дома, но сейчас говорит, что находится в хорошей форме и может драться. Почему в прошлый раз ты был в плохой форме? Ты говорил много дерьмовых вещей до боя, долго готовился, но вышел в, якобы, плохой форме. Внутри клетки Конор со мной не сможет сделать ничего. Люди говорят о его стойке, но я стоял с ним в стойке целый раунд. Появление Конора в прямом эфире моего инстаграма? Знаешь, что я думаю? Думаю, что он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему».