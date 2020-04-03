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09:54 (мск), источник: Sport24

«Если я чемпион UFC, то могу позвонить Путину? Люди тупые». Хабиб готов драться с Фергюсоном 18 апреля

Вот это поворот.

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Источник: AP 2020

За последние пару дней Хабиб Нурмагомедов несколько раз выходил в прямой эфир своего инстаграма, объясняя фанатам, почему его бой против Тони Фергюсона не состоится 18 апреля.

Сегодня он дал большое интервью ESPN, и все кардинально поменялось. Мы собрали для вас все самое основное, что нужно знать.

«Бой моей мечты»

«Я хочу объяснить людям, что происходит, и почему я не в США. Для начала: UFC отменили несколько шоу в Америке. Я спросил у них, где мы будем драться. Они сказали, что на 99 процентов бой пройдет в Абу-Даби. Я полетел туда. Это был мой план. Я тренировался каждый день, держал вес, находился в форме с сентября. Я должен быть готов, потому что я подписал контракт. Я мог выбрать легкий бой с Конором, заработать больше денег. Но почему я хочу драться с Тони Фергюсоном? Потому что это бой моей мечты. Вот, почему я подписал контракт. Вот, почему я 40 дней тренировался в США. Но сейчас я не могу контролировать происходящее. Меня зовут Хабиб, а не коронавирус. Если коронавирус пришел к нам, то это не моя вина. Люди говорят, я должен полететь в США. Для чего? У них нет определенного места. Почему я не могу полететь в Азию, в Африку, в Европу? Мы же не знаем, где будем драться. Зачем мне лететь в Америку? Это не моя ошибка, ведь не я принес коронавирус».

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Хабиб готов драться 18 апреля, если…

«Каждый день я тренируюсь. Утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я — самая большая звезда в UFC. Непобежденный и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой. 16 дней до боя и я не знаю место. Это непрофессионально. Даже Тони Фергюсон говорил несколько дней назад: если я не знаю место проведения боя, я не подпишу контракт. Он так сказал, но никто не заострил внимание на этом. Я должен понимать, где пройдет бой, чтобы рассчитать моменты с акклиматизацией, с перелетом, с джетлагом, с окончанием тренировочного лагеря и прочим. Хорошо, если UFC прямо сейчас дадут мне место, и я смогу вылететь из России, то я буду драться. 100 процентов. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Дэйне Уайту, но мне никто ничего не отвечает. Я понимаю, что люди расстроены. Это бой мечты для фанатов, это бой мечты для меня. Я потерял много денег, потерял много всего. Никто не потерял столько, сколько я потерял. Я хочу драться, потому что этот бой важен для моего наследия, потому что это тяжелый бой, потому что это самый большой бой в истории UFC».

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Как Хабиб сообщил президенту UFC, что покидает США

«У нас есть групповой чат, состоящий из меня, Али Абдель-Азиза (менеджер) и Дэйны Уайта. Я написал туда, что полечу в Абу-Даби. Дэйна сказал: “Оставайся сфокусированным, тренируйся, и на 99 процентов можно сказать, что турнир пройдет в Абу-Даби”. Конечно, я поставил его в известность. Что мы знаем? Мы знаем, что уже несколько ивентов UFC отменились в США. Как они собираются сделать турнир в Америке 18 апреля, если ситуация с коронавирусом там только ухудшается? Слишком много вопросов».

Почему не вернулся в США

«Мы прилетели в Дубай, нам сказали, что восемь часов назад они закрыли границы. Мы пытались договориться, звонили и все такое, но ничего не получилось. 23 часа мы провели в отеле, который расположен внутри дубайского аэропорта. И после этого улетели сначала в Москву, а затем в Дагестан. Я не захотел лететь обратно в США, потому что в UFC сказали, что нет шансов на проведение турнира там. Для чего мне туда возвращаться?».

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Как в зал к Хабибу приходила полиция

«За день до того, как мы покинули США, уже все закрылось. Мы закрыли зал, но тренировались там очень маленькой группой. Тем не менее, к нам приходили полицейские и говорили, что мы уже не можем тренироваться там. Слишком много сумасшедших вещей произошло, и я задался вопросом: “А где мы будем драться?” И UFC сказали, что на 99 процентов турнир пройдет в Абу-Даби или где-то в той стороне».

Фергюсон предлагает лишить Хабиба пояса. Хабиб отвечает

«Я уже говорил подобное на пресс-конференции. Он просто тупой. Хорошо, лишите меня пояса, если это моя вина. В прошлый раз, когда мы должны были драться, он допустил ошибку. Сейчас ошибку допустил коронавирус. Я — не коронавирус. Это разные вещи».

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Частный самолет, чтобы улететь из России в США

«Почему, например, полиция Альбукерке не сделала ничего для Джона Джонса? Он один из величайших бойцов современности. Почему они его арестовали? Если я чемпион, они думают, что я могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Прямо сейчас мы говорим о десятках и сотнях тысяч смертей. Они как себе представляют ситуацию? Я звоню Дэйне, прошу его связаться с Трампом. Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. Потом я звоню Трампу и прошу впустить меня в США. Это как в сумасшедшем кино».

«Никто не хочет этого боя так, как я»

«Я верю, что мы подеремся. Я чувствую, что мы подеремся. Просто подождите. Я действительно в это верю. Клянусь, никто не хочет этого боя так, как я хочу. Я могу подраться и сейчас, до Рамадана, 18 апреля. Но где? Это главный вопрос. Мой совет UFC — пришлите мне место».

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«Конор, как старая проститутка, которая хочет внимания»

«Я размазал Конора в прошлый раз, и он сказал, что находился в плохой форме. Сейчас он говорит, что он в хорошей форме. Несколько дней назад он призывал людей оставаться дома и все такое. А сейчас он говорит, что находится в хорошей форме. Он фальшивый, а я всегда настоящий. Почему он говорит о своей форме? Он призывает людей оставаться дома, но сейчас говорит, что находится в хорошей форме и может драться. Почему в прошлый раз ты был в плохой форме? Ты говорил много дерьмовых вещей до боя, долго готовился, но вышел в, якобы, плохой форме. Внутри клетки Конор со мной не сможет сделать ничего. Люди говорят о его стойке, но я стоял с ним в стойке целый раунд. Появление Конора в прямом эфире моего инстаграма? Знаешь, что я думаю? Думаю, что он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему».

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
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