Александр Емельяненко вступился за обвиненного в трусости Нурмагомедова

Источник: РИА "Новости"

38-летний Емельяненко считает нападки на бойца UFC в социальных сетях несправедливыми и вступился за Нурмагомедова. «Ну какой же он трус? Он чемпион: он этим живет. Он всю жизнь выступает, дерется», — заявил тяжеловес. По мнению Емельяненко, 31-летний Нурмагомедов не имеет возможности покинуть Россию ради поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Ранее 6 апреля глава UFC подтвердил, что турнир 18 апреля пройдет без россиянина. Кроме того, ESPN сообщил о том, что промоушен нашел арену для турнира, но держит точную локацию в тайне.

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1 апреля Нурмагомедов заявил, что снимается с UFC 249, и сослался на соблюдение карантина. Позже боец допустил, что поедет на турнир, если узнает место его проведения. Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым сорвался в пятый раз. После заявления россиянина пользователи в социальных сетях обрушились на него с критикой и предлагали лишить его пояса чемпиона UFC.