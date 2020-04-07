РЕН ТВ покажет турнир UFC 249, несмотря на отсутствие Нурмагомедова

«18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, массовые карантинные меры и самоизоляцию, турнир состоится. Правда, по объективным причинам, без россиянина, 1 апреля стало известно, что противостояние Хабиба и Фергюсона срывается уже в пятый раз. Сегодня президент UFC Дэйна Уайт огласил решение, что соперником американца Тони Фергюсона будет его соотечественник Джастин Гейджи», — говорится в релизе.