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13:05 (мск), источник: ТАСС

РЕН ТВ покажет турнир UFC 249, несмотря на отсутствие Нурмагомедова

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, несмотря на отсутствие россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе телеканала.

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«18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, массовые карантинные меры и самоизоляцию, турнир состоится. Правда, по объективным причинам, без россиянина, 1 апреля стало известно, что противостояние Хабиба и Фергюсона срывается уже в пятый раз. Сегодня президент UFC Дэйна Уайт огласил решение, что соперником американца Тони Фергюсона будет его соотечественник Джастин Гейджи», — говорится в релизе.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса турнир не сможет пройти в США.

Президент UFC ранее сообщил, что турнир состоится в запланированный день, его возглавит бой Фергюсон — Гейджи. А само мероприятие пройдет на закрытом частном острове.

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