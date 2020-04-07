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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Нурмагомедова раскрыл подробности срыва боя с Фергюсоном

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как его подопечному пришлось отправиться в Россию перед боем с Тони Фергюсоном.

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Источник: Спорт РИА Новости

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона был главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля. В начале апреля российский боец сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом, а его бой с Фергюсоном отменен. В понедельник стало известно, что Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи.

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«Хабиб позвонил мне и спросил, могут ли они взять один день отдыха. Я разрешил, потому что происходило что-то непонятное. А тремя часами позже он перезвонил и сказал: “Мы на пути в Абу-Даби. Нам сказали, что бой с Фергюсоном скорее всего пройдет там. Если турнир состоится, то мы переправим тебя к нам через три дня”. Я ждал от них новостей и готовился к вылету в Эмираты. В итоге звонок от них запоздал. Он был позже, потому что Хабиб застрял в Дубае, ему не позволяли перейти границу», — приводит слова Мендеса портал Allboxing.ru.

«Когда Нурмагомедов приземлился в Эмиратах, они объявили о закрытии границы. Он застрял там, а потом отправился домой, когда выяснил, что и в Россию попасть становится все сложнее. Дальше он полетел в Дагестан, и там все закрыли. Если бы ему не назвали Абу-Даби, он все еще был бы тут, в Сан-Хосе, и тренировался. Но ему сказали, что турнир состоится в Эмиратах. Они ведь не пытались потерять главный бой собственного турнира», — добавил Мендес.

Место проведения UFC 249 до сих пор не объявлено. Ранее глава UFC Дэйна Уайта сообщал, что планирует арендовать частный остров для проведения турнира.

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