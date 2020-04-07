Тренер Нурмагомедова раскрыл подробности срыва боя с Фергюсоном
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как его подопечному пришлось отправиться в Россию перед боем с Тони Фергюсоном.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, как его подопечному пришлось отправиться в Россию перед боем с Тони Фергюсоном.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона был главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля. В начале апреля российский боец сообщил, что остается на карантине
«Хабиб позвонил мне и спросил, могут ли они взять один день отдыха. Я разрешил, потому что происходило
«Когда Нурмагомедов приземлился в Эмиратах, они объявили о закрытии границы. Он застрял там, а потом отправился домой, когда выяснил, что и в Россию попасть становится все сложнее. Дальше он полетел в Дагестан, и там все закрыли. Если бы ему не назвали
Место проведения UFC 249 до сих пор не объявлено. Ранее глава UFC Дэйна Уайта сообщал, что планирует арендовать частный остров для проведения турнира.