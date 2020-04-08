Дана Уайт объяснил, почему Хабиб не выступит на UFC 249

— Все знали, что Хабиб выпадает из боя, — сказал Дана Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото. — Могу несколько минут рассказывать, как все было, но, на самом деле, никто не виноват. Правила менялись каждый день: что-то закрывалось и что-то отменялось. Многие считали, что провести UFC 249 вообще будет невозможно. Но я всегда говорю, что ничего невозможного нет. Хабиба закрыли в России. Все наделали много ошибок, в том числе и здесь. Не виню Хабиба или кого-то еще. Так сложились обстоятельства.