Намаюнас пропустит турнир UFC 249

Источник: Твиттер "ESPN MMA"

6 апреля на фоне растущих опасений по поводу пандемии коронавируса стало известно, что турнир UFC 249 официально состоится.

Уже к 8 апреля файткард турнира потерял бойца в соглавной паре. Бывшая чемпионка среди женщин в полулёгком весе Роуз Намаюнас решила отказаться от своего долгожданного реванша с Джессикой Андраде.

Причины отказа Намаюнас не раскрываются, однако UFC, как сообщается, уже находится в поисках альтернативного противника для Андраде, которыми могут стать Клаудия Гаделья и Карла Эспарза.

Намаюнас должна была прервать почти годичное отсутствие, пытаясь взять реванш за потерю титула в бою с Андраде в мае 2019 года на UFC 237. 27-летняя американка литовского происхождения провела в UFC в общей сложности девять поединков, победив в шести из них.