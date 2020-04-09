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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Намаюнас пропустит турнир UFC 249

Экс-чемпионка UFC 27-летняя американка Роуз Намаюнас пропустит турнир UFC 249, который должен состояться 18 апреля на частном острове, сообщает ESPN в «Твиттере».

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Источник: Твиттер "ESPN MMA"

6 апреля на фоне растущих опасений по поводу пандемии коронавируса стало известно, что турнир UFC 249 официально состоится.

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Уже к 8 апреля файткард турнира потерял бойца в соглавной паре. Бывшая чемпионка среди женщин в полулёгком весе Роуз Намаюнас решила отказаться от своего долгожданного реванша с Джессикой Андраде.

Причины отказа Намаюнас не раскрываются, однако UFC, как сообщается, уже находится в поисках альтернативного противника для Андраде, которыми могут стать Клаудия Гаделья и Карла Эспарза.

Намаюнас должна была прервать почти годичное отсутствие, пытаясь взять реванш за потерю титула в бою с Андраде в мае 2019 года на UFC 237. 27-летняя американка литовского происхождения провела в UFC в общей сложности девять поединков, победив в шести из них.

UFC 249 запланирован на 18 апреля, его главным событием станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

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