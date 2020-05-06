Фергюсон: Нурмагомедов и Макгрегор должны завершить карьеру

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«Нурмагомедову и Макгрегору пора заканчивать. Хочу ли я драться с Хабибом? Не хочу говорить об этом, все мои мысли о UFC 249», — сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.