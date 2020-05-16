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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава UFC рассказал, почему не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что не высылал Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи из-за ситуации с отцом российского спортсмена.

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Источник: AP 2020
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Ранее в СМИ появились сообщения о подозрении на коронавирус у отца и тренера действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.

Позднее Нурмагомедов-старший сообщил, что сдал анализ на инфекцию, но результаты пока неизвестны. 5 мая стало известно, что Нурмагомедова госпитализировали в одну из московских клиник. В среду боец Ислам Махачев сообщил, что Абдулманап находится в тяжелом состоянии.

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«Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом. Понятно, что он сейчас опустошен. Но он гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал мне: “Ты же знаешь, как сильно я люблю своего отца”. Это тяжелая ситуация. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не делал. Хабиб же подтвердил, что будет готов к поединку в сентябре», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Гэтжи на минувшей неделе одержал победу над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 и завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, а также получил право встретиться с Нурмагомедовым в свое следующем поединке.

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