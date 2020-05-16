Глава UFC рассказал, почему не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи

«Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом. Понятно, что он сейчас опустошен. Но он гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал мне: “Ты же знаешь, как сильно я люблю своего отца”. Это тяжелая ситуация. Я уже собирался высылать ему контракт на бой с Гэтжи, но из-за болезни Абдулманапа пока этого не делал. Хабиб же подтвердил, что будет готов к поединку в сентябре», — приводит слова Уайта MMA Fighting.