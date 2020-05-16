Глава UFC рассказал, почему не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что не высылал Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что не высылал Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи
Ранее в СМИ появились сообщения о подозрении на коронавирус у отца и тренера действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.
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«Я общался с Хабибом после того, как узнал, что случилось с его отцом. Понятно, что он сейчас опустошен. Но он гордый парень и предпочитает вести себя
Гэтжи на минувшей неделе одержал победу над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 и завоевал пояс временного чемпиона в легком весе, а также получил право встретиться с Нурмагомедовым в свое следующем поединке.