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12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Фергюсона признал свое присутствие в углу бойца напрасным

Тренер американского бойца смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсона Эдди Браво прокомментировал поражение своего подопечного на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Он выступил в подкасте Джо Рогана на YouTube.

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Источник: Reuters
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

50-летний Браво признал, что его присутствие в углу Фергюсона в поединке против Джастина Гэтжи было напрасным. «Я не тренер по MMA. Я не Дюк Руфус. Эти ребята совсем на другом уровне», — отметил он. По словам Браво, он с самого начала не хотел руководить Фергюсоном во время поединка, понимая, что против Гэтжи американец будет биться в стойке.

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Браво начал подсказывать Фергюсону в четвертом раунде противостояния. «На самом деле я смотрел на происходящее без очков. А зрение у меня весьма паршивое. Только когда Тони подошел ко мне, я понял, насколько сильно ему досталось. Черт, я не знал, что ему сказать. Я предложил: “Может, сделаешь Иманари (кувырок в ноги соперника с последующим выходом на болевой прием, — прим. “Ленты.ру”)?”», — добавил Браво. Американец напомнил, что помогает Фергюсону с бразильским джиу-джитсу.

10 мая Фергюсон потерпел первое за восемь лет поражение в MMA. Победная серия американца насчитывала 12 поединков. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Планируется, что он подерется с россиянином Хабибом Нурмагомедовым — действующим чемпионом дивизиона.

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