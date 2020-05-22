Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет драться против меня
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих тренировках, а также предостерёг своих будущих соперников.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих тренировках, а также предостерёг своих будущих соперников.
«Каждый день прекрасен. Этот день прекрасен
Напомним, 3 апреля Александр Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым. Однако
В своём последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года, Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым.