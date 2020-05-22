Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
31
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
24Формуле-1 70 лет
10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет драться против меня

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих тренировках, а также предостерёг своих будущих соперников.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Каждый день прекрасен. Этот день прекрасен по-особенному. Потихоньку набираются объём, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами Я тоже не завидую тому, кто будет драться против меня, мне их жалко. Ну, такая работа — жалостливо бить. Готовьтесь», — сказал Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, 3 апреля Александр Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым. Однако из-за пандемии коронавируса поединок пришлось отменить. Новая дата боя — 24 июля.

В своём последнем бою, который состоялся в ноябре прошлого года, Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
Сезон в чемпионате Испании будет возобновлен севильским дерби
СМИ: «Ювентус» планирует вернуть чемпиона мира по футболу
Василий Уткин назвал лучшего форварда в истории сборной России
Юлия Ефимова: Не жалею, что осталась в США
53-летний Майк Тайсон снова показал взрывную скорость рук
Сезон НХЛ близок к возобновлению в формате плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь