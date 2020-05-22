Александр Емельяненко: Не завидую тому, кто будет драться против меня

«Каждый день прекрасен. Этот день прекрасен по-особенному. Потихоньку набираются объём, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами Я тоже не завидую тому, кто будет драться против меня, мне их жалко. Ну, такая работа — жалостливо бить. Готовьтесь», — сказал Емельяненко в «Инстаграме».