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18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поделился мнением о лучших представителях своего вида спорта. Об этом он написал в своем Twitter.

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Макгрегор считает, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву. На второе место в собственном рейтинге ирландец поместил себя. «Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры», — добавил Макгрегор. Третьим в рейтинге лучших бойцов в истории ирландский спортсмен считает канадца Жоржа Сен-Пьера.

На четвертой строчке в списке ирландца — американец Джон Джонс, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Действующий чемпион организации в полутяжелом весе также занимает первое место в рейтинге промоушена без учета весовых категорий.

Макгрегор также известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors.

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