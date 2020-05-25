Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее
«Как уже сказал, дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в Twitter.
Ранее Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим боецом UFC в истории Twitter.