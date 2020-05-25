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00:02 (мск), источник: Газета.Ру

Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: AP 2020

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор составил список величайших бойцов в истории. На первое место он поставил Андерсона Силву, на второе — себя. Третью и четвертую позицию заняли Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс соответственно.

«Как уже сказал, дам возможность фанатам спорить за меня. Спасибо, Хабиб», — написал Джон Джонс в Twitter.

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Ранее Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим боецом UFC в истории Twitter.

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00:00 (мск)© Piter.tv
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