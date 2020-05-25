Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор составил список величайших бойцов в истории. На первое место он поставил Андерсона Силву, на второе — себя. Третью и четвертую позицию заняли Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс соответственно.