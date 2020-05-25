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18:07 (мск), источник: Sport24

Хабиб отказался проходить обследование на коронавирус после выявления COVID-19 у его отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить обследование на коронавирус после выявления COVID-19 у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Хабиб подтвердил, что отцу поставили диагноз COVID-19. 57-летний Абдулманап подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

После того, как Абдулманапа доставили в московскую клинику из Махачкалы, Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на коронавирус. Спортсмен отказался, попросив врачей уделить все внимание лечению отца.

По данным на 25 мая, в России коронавирусом заболели более 353 тысяч человек. 118 798 человек уже выздоровели, а 3633 — умерли.

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