Хабиб отказался проходить обследование на коронавирус после выявления COVID-19 у его отца

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Хабиб подтвердил, что отцу поставили диагноз COVID-19. 57-летний Абдулманап подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
После того, как Абдулманапа доставили в московскую клинику из Махачкалы, Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на коронавирус. Спортсмен отказался, попросив врачей уделить все внимание лечению отца.
По данным на 25 мая, в России коронавирусом заболели более 353 тысяч человек. 118 798 человек уже выздоровели, а 3633 — умерли.