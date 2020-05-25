Хабиб отказался проходить обследование на коронавирус после выявления COVID-19 у его отца

Источник: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Хабиб подтвердил, что отцу поставили диагноз COVID-19. 57-летний Абдулманап подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

После того, как Абдулманапа доставили в московскую клинику из Махачкалы, Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на коронавирус. Спортсмен отказался, попросив врачей уделить все внимание лечению отца.