Бой Емельяненко — Исмаилов не будет перенесен и состоится 24 июля

Источник: РИА "Новости"

42 фотографии 42 фотографии 42 фотографии Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

«Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдет 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения мероприятий будет зависеть от развития ситуации с пандемией», — говорится в сообщении.

Изначально бой должен был пройти в Москве на «ВТБ-Арене» 3 апреля, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА). На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.