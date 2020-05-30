Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена

Источник: AP 2020

32-летний Джонс отреагировал на слова Уайта, который прокомментировал их конфликт на пресс-конференции UFC перед очередным турниром организации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5216d93373f91899d753" data-vnd="5216d93373f91899d753" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5216d93373f91899d753" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Глава промоушена заявил, что Джонс требует гонорара «на уровне боксера Деонтея Уайлдера» за поединок с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. В обращении к Уайту американец пригрозил ему уходом из UFC.

«Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда может лучше разорвать со мной контракт?» — написал он.

Конфликт между Уайтом и Джонсом вспыхнул после того, как глава UFC назвал «безумные» финансовые запросы американца за супербой против Нганну. Сам боец в ответ обвинил промоутера во лжи.

Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Он удерживает пояс чемпиона организации в полутяжелом весе. Репутация Джонса неоднозначна. Боец был уличен в употреблении допинга и неоднократно имел проблемы с законом.