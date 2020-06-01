Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

32-летний Джонс предложил провести титульный поединок между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. «Сейчас мне ничего не даст поединок с ними. Дайте знать, если вам захочется, чтобы я легко одолел любого из них в 2021-м. Надеюсь, к этому времени мне смогут заплатить», — написал он. Позже после вопроса одного из подписчиков Джонс уточнил, что отказывается от титула.