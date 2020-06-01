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15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Составлен рейтинг величайших бойцов MMA

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов вошли в десятку величайших представителей этого вида спорта по версии CBS. Об этом сообщается на сайте американского телеканала.

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Источник: AP 2020
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Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

43-летний Емельяненко занял четвертое место в рейтинге. 31-летний Нурмагомедов расположился на шестой позиции. Лучшим бойцом был признан американец Джон Джонс, вторую и третью строчку заняли бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер соответственно.

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Емельяненко начал карьеру в MMA в 2000 году. Последний поединок тяжеловес провел в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в Bellator. Всего на счету спортсмена 39 побед и шесть поражений в MMA, один бой был признан несостоявшимся.

На счету действующего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Последний раз россиянин выходил в октагон в сентябре прошлого года, победив удушающим приемом Дастина Порье.

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