Составлен рейтинг величайших бойцов MMA

Источник: AP 2020

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Фоторепортаж с пресс-конференции непобежденного чемпиона UFC.

43-летний Емельяненко занял четвертое место в рейтинге. 31-летний Нурмагомедов расположился на шестой позиции. Лучшим бойцом был признан американец Джон Джонс, вторую и третью строчку заняли бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер соответственно.

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Емельяненко начал карьеру в MMA в 2000 году. Последний поединок тяжеловес провел в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в Bellator. Всего на счету спортсмена 39 побед и шесть поражений в MMA, один бой был признан несостоявшимся.