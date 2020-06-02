Нурмагомедов остался на втором месте в сводном рейтинге бойцов UFC

Во главе списка остался американец Джон Джонс, несмотря на то, что ранее он отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе. Из числа 15 лучших бойцов UFC после поражения от бразильца Гилберта Бернса выпал Тайрон Вудли, представляющий США. Сам Бернс поднялся сразу на пять мест в рейтинге полусреднего веса и стал первым номером категории.