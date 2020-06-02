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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов остался на втором месте в сводном рейтинге бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую позицию в мужском рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории, сообщается на официальном сайте промоушена.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во главе списка остался американец Джон Джонс, несмотря на то, что ранее он отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе. Из числа 15 лучших бойцов UFC после поражения от бразильца Гилберта Бернса выпал Тайрон Вудли, представляющий США. Сам Бернс поднялся сразу на пять мест в рейтинге полусреднего веса и стал первым номером категории.

В легком дивизионе, чемпионом которого является Нурмагомедов, одну позицию потерял Ислам Махачев. Россиянин опустился на 13-е место, пропустив вперед американца Дональда Серроне.

Также на один пункт понизились котировки российских тяжеловесов Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова, которые в своей категории перешли на 11-ю и 12-ю строчки соответственно. Зато на 13-е место в рейтинге тяжелого веса поднялся Сергей Павлович.

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