Нурмагомедов остался на втором месте в сводном рейтинге бойцов UFC

Во главе списка остался американец Джон Джонс, несмотря на то, что ранее он отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе. Из числа 15 лучших бойцов UFC после поражения от бразильца Гилберта Бернса выпал Тайрон Вудли, представляющий США. Сам Бернс поднялся сразу на пять мест в рейтинге полусреднего веса и стал первым номером категории.
В легком дивизионе, чемпионом которого является Нурмагомедов, одну позицию потерял Ислам Махачев. Россиянин опустился на 13-е место, пропустив вперед американца Дональда Серроне.
Также на один пункт понизились котировки российских тяжеловесов Алексея Олейника и Шамиля Абдурахимова, которые в своей категории перешли на 11-ю и 12-ю строчки соответственно. Зато на 13-е место в рейтинге тяжелого веса поднялся Сергей Павлович.