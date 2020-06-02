Александр Емельяненко рассказал об отношении к Чечне

«Чечня и есть мой второй дом. Я не чувствую себя гостем, я здесь все знаю. Все традиции и законы. Мне здесь комфортно, я тут как свой человек», — отметил Емельяненко. Он добавил, что ему нравится местный тренировочный зал и занимающиеся вместе с ним спортсмены.