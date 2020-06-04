Лучший тяжеловес России летит драться в США. В его победу не верят

Источник: Reuters

Как добраться до США

Александр Волков и Кертис Блэйдс 20 июня возглавят турнир UFC в Лас-Вегасе. Этот бой был утвержден 30 мая. Команде Волкова оставалось придумать — как попасть в США.

— Сейчас вы в Москве. 20 июня вам надо выйти в клетку в Лас-Вегасе. Как вы туда попадете? — вопрос Александру Волкову от корреспондента «Матч ТВ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Обычным рейсом «Турецких авиалиний». Сначала до Стамбула. Потом до Лос-Анджелеса. Там проведем пару дней и на машине поедем в Лас-Вегас. Билеты есть в интернете. Единственная сложность: это очень долгие рейсы. У нас будет 20-часовой перелет.

— Вы экономом или бизнесом летаете?

— Бизнесом. Это одно из условий моего контракта.

— Ну, хоть ноги можно вытянуть (рост Волкова — 201 см. — «Матч ТВ»).

— Но все равно летать мне тяжеловато. Минус еще в том, что прилетим всего за неделю до боя. 12 июня вылет, бой 20-го. Раньше вылететь не получается, потому что там только варианты по 40 часов в дороге с несколькими пересадками.

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С КЕМ БОЙ

Александр Волков, 31 год. Статистика в ММА: 31 победа, 7 поражений (5−1 в UFC).

Кертис Блэйдс, 29 лет. Статистика в ММА: 13 побед, 2 поражения (8−2 в UFC).

Базовый борец Блэйдс досрочно победил таких сильных бойцов UFC, как Алистар Оверим, Джуниор Дос Сантос, Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов. Оба поражения Блэйдса в UFC — от Фрэнсиса Нганну.

Повалить на землю и изрезать лицо сопернику локтями — привычная тактика Блэйдса. Логично для человека по прозвищу Бритва.

Волков по всем рейтингам сейчас — лучший тяжеловес из России. Но в его победу над Блэйдсом мало кто верит.

Букмекеры дают на Александра коэффициент 3.

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ЧТО ПЛОХО

Турнир пройдет в продакшн-центре UFC Apex в Лас-Вегасе. Из-за этого Волкову и Блэйдсу придется драться в клетке меньшего размера — диаметром 7,62 метра (на полтора метра меньше обычной клетки). Клетка меньшего размера дает преимущество борцу Блэйдсу: ему проще будет поймать Волкова и прижимать его к сетке.

— Мы это тоже учитываем, — говорит Волков. — Но клетка это не самое сложное. Акклиматизация, длинный перелет — сложнее. Плюс рядом со мной не будет большого количества нужных мне людей — спарринг-партнеров, тренеров. Из-за того, что бой изначально планировалось провести в Канаде, вся наша команда получала канадские визы. А когда бой перенесли в США, все консульства были уже закрыты. В результате в Америку со мной полетит только один тренер — Тарас Кияшко, у него есть виза.

UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, дает бойцам работу, а публике — зрелище. Александр Волков

Я спрашиваю Волкова — почему он не отказался от боя? Александр отвечает, что причин отказываться не увидел.

— Я согласился на этот бой еще несколько месяцев назад, — говорит Волков. — UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, дает бойцам работу, а публике — зрелище. На меня рассчитывают как на профессионала, который подготовится и приедет на бой. Повода отказаться по большому счету не было.

— Но ведь был период, когда вы считали, что этот бой отменен?

— Да. Этот период длился примерно полтора месяца. Тем не менее я продолжал тренироваться. Я не хотел ставить ни себя, ни семью под угрозу заражения коронавирусом, поэтому вообще не ездил в зал. Тренировался только дома — причем в двухразовом режиме, по расписанию. Конечно, я сомневался в том, состоится ли этот бой, но старался держать себя в форме. Не хватало работы со спарринг-партнерами, но сейчас наверстываем. Если честно, когда мне в конце мая сказали, что бой все-таки состоится, я думал, что нахожусь в более плохой форме. Но неделю назад я вернулся в зал — и тренировки показывают, что форму я не растерял. Осталось еще полторы недели работы. До отлета я тренируюсь без выходных.

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Чем побеждать

Следует просто принять это: Кертис Блэйдс переведет Александра Волкова в партер. И попробует там прикончить.

Навыки Александра в борьбе в стойке традиционно критикуются, при этом сам Волков объяснял корреспонденту «Матч ТВ», что намного большее внимание уделяет борьбе в партере, чем защите от перевода в партер. И следует отметить, что базовый каратист Волков не раз удивлял на полу: в Bellator душил самбиста Благоя Иванова, в M-1 душил самбиста Дениса Смолдарева, в UFC успешно пережил атаки в партере от мастера бразильского джиу-джитсу Фабрисио Вердума.

— Я строю свою борьбу от партера, а не от стойки, — говорит Волков. — Это мое понимание поединка: как бы ты хорошо ни боролся в стойке, в течение боя ты скорее всего окажешься в партере.

Перед боем с Блэйдсом Волков планировал пригласить в свой зал американских борцов. Но мир закрылся — и сорвалось. На то, чтобы отработать в зале что-то конкретно под Блэйдса, у Александра оказалось всего две с половиной недели.

— Очень много отработок позиций в партере, — рассказывает Александр. — Один из тяжеловесов, с которым я тренируюсь, — черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, он успешно выступает на международных соревнованиях. Также мне помогают топовые российские тяжеловесы — имен называть не буду.

— То есть если вас переведут в партер в первом раунде и попытаются там забить, нам не волноваться? Вы перетерпите?

— Да я сам буду волноваться. Но именно вам волноваться не стоит. Потому что я, в принципе, к этому готов.

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КАК ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ

Как бы ни закончился бой с Кертисом Блэйдсом — 21 июня Александр Волков будет пытаться вернуться в Москву.

— Сейчас ведь вроде бы летают только вывозные рейсы. Из Америки в Москву разве просто будет улететь?

— У меня есть обратный билет на вечер 21 июня. На сайтах, которые продают билеты, можно найти возможность улететь.

— Но могут продать билет и отменить рейс. Такое сейчас случается. Не боитесь, что ваш рейс отменят?

— Опасаюсь. Но в любом случае — у меня есть очень хороший менеджер (бизнесмен Иван Банников. — «Матч ТВ»). И если вдруг отменят обычные рейсы, он меня оттуда каким-то образом вытащит. Сто процентов. Все равно ведь сохранится возможность улететь частным самолетом. Что будет после возвращения — я не знаю точно. 14-дневный карантин вроде бы. Но об этом будем думать уже после боя.

Александр Лютиков