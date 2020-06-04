Лучший тяжеловес России летит драться в США. В его победу не верят
Александру Волкову назначили бой 20 июня в
Александру Волкову назначили бой 20 июня в
Александр Волков и Кертис Блэйдс 20 июня возглавят турнир UFC в
— Сейчас вы в Москве. 20 июня вам надо выйти в клетку в
— Обычным рейсом «Турецких авиалиний». Сначала до Стамбула. Потом до
— Вы экономом или бизнесом летаете?
— Бизнесом. Это одно из условий моего контракта.
— Ну, хоть ноги можно вытянуть (рост Волкова — 201 см. — «Матч ТВ»).
— Но все равно летать мне тяжеловато. Минус еще в том, что прилетим всего за неделю до боя. 12 июня вылет, бой 20-го. Раньше вылететь не получается, потому что там только варианты по 40 часов в дороге с несколькими пересадками.
Базовый борец Блэйдс досрочно победил таких сильных бойцов UFC, как Алистар Оверим, Джуниор Дос Сантос, Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов. Оба поражения Блэйдса в UFC — от Фрэнсиса Нганну.
Повалить на землю и изрезать лицо сопернику локтями — привычная тактика Блэйдса. Логично для человека по прозвищу Бритва.
Букмекеры дают на Александра коэффициент 3.
Турнир пройдет в
— Мы это тоже учитываем, — говорит Волков. — Но клетка это не самое сложное. Акклиматизация, длинный перелет — сложнее. Плюс рядом со мной не будет большого количества нужных мне людей —
UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, дает бойцам работу, а публике — зрелище.
Я спрашиваю Волкова — почему он не отказался от боя? Александр отвечает, что причин отказываться не увидел.
— Я согласился на этот бой еще несколько месяцев назад, — говорит Волков. — UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, дает бойцам работу, а публике — зрелище. На меня рассчитывают как на профессионала, который подготовится и приедет на бой. Повода отказаться по большому счету не было.
— Но ведь был период, когда вы считали, что этот бой отменен?
— Да. Этот период длился примерно полтора месяца. Тем не менее я продолжал тренироваться. Я не хотел ставить ни себя, ни семью под угрозу заражения коронавирусом, поэтому вообще не ездил в зал. Тренировался только дома — причем в двухразовом режиме, по расписанию. Конечно, я сомневался в том, состоится ли этот бой, но старался держать себя в форме. Не хватало работы со
Следует просто принять это: Кертис Блэйдс переведет Александра Волкова в партер. И попробует там прикончить.
Навыки Александра в борьбе в стойке традиционно критикуются, при этом сам Волков объяснял корреспонденту «Матч ТВ», что намного большее внимание уделяет борьбе в партере, чем защите от перевода в партер. И следует отметить, что базовый каратист Волков не раз удивлял на полу: в Bellator душил самбиста Благоя Иванова, в M-1 душил самбиста Дениса Смолдарева, в UFC успешно пережил атаки в партере от мастера бразильского
— Я строю свою борьбу от партера, а не от стойки, — говорит Волков. — Это мое понимание поединка: как бы ты хорошо ни боролся в стойке, в течение боя ты скорее всего окажешься в партере.
— Очень много отработок позиций в партере, — рассказывает Александр. — Один из тяжеловесов, с которым я тренируюсь, — черный пояс по бразильскому
— То есть если вас переведут в партер в первом раунде и попытаются там забить, нам не волноваться? Вы перетерпите?
— Да я сам буду волноваться. Но именно вам волноваться не стоит. Потому что я, в принципе, к этому готов.
Как бы ни закончился бой с Кертисом Блэйдсом — 21 июня Александр Волков будет пытаться вернуться в Москву.
— Сейчас ведь вроде бы летают только вывозные рейсы. Из Америки в Москву разве просто будет улететь?
— У меня есть обратный билет на вечер 21 июня. На сайтах, которые продают билеты, можно найти возможность улететь.
— Но могут продать билет и отменить рейс. Такое сейчас случается. Не боитесь, что ваш рейс отменят?
— Опасаюсь. Но в любом случае — у меня есть очень хороший менеджер (бизнесмен Иван Банников. — «Матч ТВ»). И если вдруг отменят обычные рейсы, он меня оттуда
Александр Лютиков