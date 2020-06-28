Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4

Источник: Reuters

В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48−47, 48−47, 48−46. Дастин одержал 26-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Хукер в свою очередь потерпел девятое поражение при 20 победах.

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