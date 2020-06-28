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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 4.

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Источник: Reuters

В главном поединке турнира встретились бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории Дастин Порье и Дэн Хукер.

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Поединок продлился все пять раундов. Судьи приняли решение отдать победу Порье — 48−47, 48−47, 48−46. Дастин одержал 26-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений. Хукер в свою очередь потерпел девятое поражение при 20 победах.

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Напомним, что для Порье этот бой стал первым с сентября 2019 года. Тогда на турнире UFC 242 в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону лиги Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса обладателя временного титула.

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