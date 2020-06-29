Тренер Нурмагомедова рассказал о возможности реванша с Макгрегором

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. В начале июня Макгрегор сообщил о завершении карьеры.

«Когда говорят о Коноре, то сразу появляется на картине и Хабиб, — сказал Мендес. — Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор проиграл Хабибу. Мне, конечно, не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье, о стране. Этого делать не стоит».

«Наверняка Конор будет продолжать говорить такие вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго боя Хабиба с Конором — это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, конечно, может и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не про деньги, а про наследие, и может просто не согласиться на еще один бой с Макгрегором», — добавил специалист.