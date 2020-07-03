Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Источник: РИА "Новости"

— До меня дошли грустные новости о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! — написал Кадыров.

Напомним, 23 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии, хотя 19 июня сообщалось, что коронавирус ему удалось победить.