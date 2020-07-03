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14:15 (мск), источник: Life.ru

Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который болел коронавирусом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Источник: РИА "Новости"

— До меня дошли грустные новости о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! — написал Кадыров.

Напомним, 23 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии, хотя 19 июня сообщалось, что коронавирус ему удалось победить.

25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце.

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